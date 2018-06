Ballottaggi amministrative | spari tra la folla a un comizio nel Napoletano

Amministrative : Pd Veneto - auguri ai candidati impegnati nei Ballottaggi : Padova, 21 giu. (AdnKronos) - "Un caloroso in bocca al lupo ai nostri candidati impegnati nei ballottaggi di domenica prossima". Il Partito democratico Veneto, con il suo segretario Alessandro Bisato, "ringrazia i candidati per essersi messi a disposizione della comunità in un momento tutt’altro che

Sondaggi Ballottaggi Elezioni Comunali 2018/ 'Zone Rosse' - calo Centrosinistra rispetto scorse Amministrative : Sondaggi politici verso ballottaggi Elezioni Comunali 2018: Centrosinistra in calo nelle Zone Rosse rispetto a ultime Amministrative.

Amministrative : Lega protagonista ai Ballottaggi anche a Terni e Siena. Ma senza accordo con i Cinquestelle : Una Lega che continua a crescere e a trainare il centrodestra. Un centrosinistra parzialmente soddisfatto e il movimento cinque stelle che perde terreno. È la fotografia delle ultime Amministrative ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) – A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Sicaminò elegge sindaco Santina Nicoletta Bitto (69,42 per cento), Militello Rosmarino Salvatore Riotta (53,70 per cento) e Mojo Alcantara Bruno ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Trentasei Comuni al voto in provincia di Messina, dove solo la città dello Stretto dovrà attendere il turno di ballottaggio per conoscere il nome del suo sindaco. Una sfida tutta interna al centrodestra, con l’ex sindaco pacifista Renato Accorinti fuori dai giochi. A 219 sezioni scrutinate su 254, infatti, a contendersi la poltrona a Palazzo Zanca saranno Dino Bramanti, sostenuto da Forza Italia, Lega, ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto (3) : (AdnKronos) - Urne aperte anche a Sant'Agata di Militello, dove Bruno Mancuso con il 65,94 per cento dei consensi dopo cinque anni torna a occupare la poltrona di primo cittadino. A Santa Domenica Vittoria è riconferma per Giuseppe Patorniti (58,8 per cento), mentre a Santa Lucia del Mela centro l'o

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) - A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Si