Auto elettriche | la Cina si muove tutta velocità In Europa | invece | stiamo arrancando

(Di sabato 23 giugno 2018) Il 21 giugno è uscito un rapporto della Federazione europea trasporto e ambiente, con il titoloelettrica: investimenti e nuovi posti di lavoro in. E l’? La sostanza del rapporto è che l’sta rischiando di perdere un’occasione storica per utilizzare le nuove tecnologie del trasporto elettrico per mantenere uno dei suoi punti qualificanti, quello della leadership mondiale nel campo della sostenibilità e l’energia rinnovabile. Per non parlare dei posti di lavoro che si potrebbero creare nella nuova industria. Purtroppo, l’industria europea degliveicoli si è persa nelle nebbie del diesel – e ora ne sconta le conseguenze. A parte gli scandali e gli imbrogli, ci ritroviamo con l’aver investito in una tecnologia inquinante e obsoleta che dovrà essere abbandonata il prima possibile nell’ottica di una riduzione delle emissioni. La, ha visto le ...