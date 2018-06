Attraversa il confine Usa-Canada mentre fa jogging Detenuta per 2 settimane

huffingtonpost

(Di sabato 23 giugno 2018) Hato ilfrae Stati Uniti involontariamente,faceva, ed è statanegli Usa per oltre due. Così una normale corsa di piacere si è trasformata per Cedella Roman, 19 anni di cittadinanza francese, volata indalla Francia per andare a trovare la madre, in un incubo.Lo scorso mese - riporta la Cnn - si è allontanata dalla casa della madre a White Rock, in British Columbia, per andare a correre: una corsa che l'ha portata a Blaine, nello stato di Washington, dove è stata fermata dagli agenti americani. "Mi hanno fermato e mi hanno detto che avevoto ilillegalmente. Non ho capito subito quello che stava accadendo, poi mi hanno caricato su un loro veicolo e trasportato in un centro di detenzione. Mi hanno chiesto di rimuovere tutti gli oggetti personali e mi hanno perquisito ...