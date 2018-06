Atp Halle : Federer in finale : ANSA, - ROMA, 23 GIU - Roger Federer è in finale al torneo di Halle: il fuoriclasse svizzero, n.1 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Denis Kudla in due set con il ...

Atp Halle – Federer in finale : Kudla ko - ma che sofferenza! : Roger Federer soffre anche contro Kudla ma raggiunge la semifinale dell’ATP di Halle: il campione svizzero si impone in due set Dopo aver faticato contro Paire ed Ebden, Federer soffre anche contro lo statunitense Kudla, ma stacca il pass per la finale dell’ATP di Halle. Altro match stranamente complicato per Federer, nonostante si trovasse difronte il numero 109 della classifica mondiale maschile. Primo set concluso al tie-break per 7-1, nel ...

Tennis - Atp Halle 2018 : Andreas Seppi si ferma ai quarti contro il croato Borna Coric : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP di Halle: sull’erba tedesca l’altoatesino ha ricevuto il disco rosso dal croato Borna Coric, che si è imposto in un’ora e 26 minuti di gioco in due set, con il punteggio di 7-5 6-3. Nella prima partita l’equilibrio rischia di spezzarsi sia nel quinto che nel settimo gioco, quando l’azzurro è costretto ad annullare rispettivamente una e tre palle ...

Tennis - Atp Halle : Federer vola in semifinale : ROMA - Roger Federer ha centrato la sua 14esima semifinale su sedici partecipazioni al ' Gerry Weber Open ', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle , in Germania. Il campione svizzero, ...

Atp Halle : Federer in semifinale : ANSA, - ROMA, 22 GIU - Roger Federer è in semifinale al torneo di Halle, in Germania. Il fuoriclasse svizzero, n.1 del ranking mondiale, ha sconfitto nei quarti di finale l'australiano Matthew Ebden ...

Atp Halle – Ebden fa sudare Federer - ma lo svizzero è in semifinale : Roger Federer accede alla semifinale dell’ATP di Halle: il tennista svizzero soffre contro Ebden ma si impone in due set Dopo il tie-break da brivido contro Paire nella giornata di ieri, Roger Federer soffre anche contro Ebden nella sfida dei quarti di finale. Il tennista svizzero, attualmente numero 1 al mondo dopo il successo a Stoccarda, si è imposto in due set contro l’austriaco, dopo 1 ora e 29 minuti di partita. Federer ha conquistato il ...

Atp Halle - Roger Federer quanto basta e quanto serve : è in semifinale : Il numero uno del mondo alza i giri del motore e prima recupera, poi chiude addirittura per 7-5 completando un parziale di quattro game consecutivi. ATP HALLE, Quarti di finale: [1] R. Federer b. M. ...

Tennis – Atp Halle : Djokovic vola senza problemi ai quarti - Dimitrov non crea grattacapi al serbo : Il serbo supera senza patemi Dimitrov negli ottavi del torneo ATP di Halle, il bulgaro si arrende in due set conclusi con il punteggio di 6-4 6-1 Il tre volte campione di Wimbledon Novak Djokovic si qualifica agevolmente ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s di Londra (erba, montepremi 1.983.595 euro). Il serbo, numero 22 del mondo, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il ...

Tennis – Atp di Halle : Seppi stacca il pass per i quarti di finale - asfaltato Mayer in due set : Con il punteggio di 6-2 6-4, Andreas Seppi batte Florian Mayer negli ottavi di finale di Halle e accede ai quarti dove affronterà Coric Andreas Seppi ha centrato l’ingresso nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 1.983.595 euro). Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking mondiale, ha dominato il tedesco Florian Mayer, numero 82 Atp, in gara con una wild card, con il punteggio 6-2, 6-4 in un’ora di gioco. ...

Tennis - Atp Halle 2018 : Andreas Seppi si sbarazza di Florian Mayer e centra i quarti di finale : Andreas Seppi si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Halle, sull’erba tedesca. Il giocatore italiano ha ottenuto una convincente vittoria contro il padrone di casa Florian Mayer, battuto in due set 6-2 6-4. Un successo importante che proietta l’altoatesino tra i migliori otto del prestigioso ATP 500, una delle ultime prove generali in vista di Wimbledon. Importante soprattutto perché Seppi ha battuto agevolmente un ...

Atp Halle - Federer ai quarti : Roger Federer si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Halle , Germania, , uno degli appuntamenti che precedono Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, n.1 della classifica mondiale, ha ...

Atp Halle – Federer - che sofferenza! Roger batte Paire dopo un complicato terzo set : Roger Federer accede ai quarti di finale dell’ATP di Halle: lo svizzero soffre ma supera Benoit Paire al terzo set Pomeriggio di grande sofferenza per Roger Federer. Il tennista svizzero, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Halle, ha dovuto sudare per quasi 2 ore prima di piegare le resistenze del francese Benoit Paire. Il tennista transalpino infatti, si è rivelato un osso più duro del previsto: dopo aver perso 6-3 il primo set, il ...