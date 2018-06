Argentina - arrivano i primi 15 Mld $ Fmi : ... arrivano i primi 15 Mld $ Fmi L' Argentina ha ricevuto dal Fondo monetario internazionale una prima tranche da 15 miliardi di dollari del prestito da 50 mld accordatole per stabilizzare l'economia e ...

Argentina - arrivano i primi 15 Mld $ Fmi : 12.32 L'Argentina ha ricevuto dal Fondo monetario internazionale una prima tranche da 15 miliardi di dollari del prestito da 50 mld accordatole per stabilizzare l'economia e il peso. Il Fondo aveva approvato ieri il pacchetto di aiuti. In cambio del prestito, il governo argentino si è impegnato ad indirizzare il debito pubblico su un terreno di sostenibilità, a ridurre i finanziamenti dall'estero e, infine, a far fronte all'inflazione ...