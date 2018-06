App Google 8 9 continua a lavorare ai podcast | alle azioni per l’assistente e alle storie

Measure - l’App per le misurazioni con AR di Google - si aggiorna alla versione 2.0 : Google ha aggiornato la propria app Measure alla versione 2.0. L'applicazione permette di misurare gli oggetti inquadrati con la fotocamera dello smartphone L'articolo Measure, l’app per le misurazioni con AR di Google, si aggiorna alla versione 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mAppe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.

Google : scopriamo quali sono le migliori Applicazioni Android del 2018 : Il successo stratosferico ottenuto dagli smartphone è un dato di fatto e la corsa per acquistare l'ultimo modello è sempre presente e travolgente, con milioni di utenti fanno anche le nottate davanti gli store per portare a casa l'ultimo modello di cellulare da usare poi con le app preferite. A proposito di queste, è arrivata la classifica di preferenze stilata da Google attraverso i Play Awords. Si tratta di una sorta di Premio Oscar fra gli ...

App Google migliora il sistema di ricerca delle immagini e le raggruppa automaticamente : Determinate ricerche di immagini attivano l'App Google per chiedere all'utente se desidera creare una raccolta per ciò che sta cercando. Ecco come L'articolo App Google migliora il sistema di ricerca delle immagini e le raggruppa automaticamente proviene da TuttoAndroid.

Amazon - Google e WhatsApp : ecco la classifica dei Brand più influenti secondo Ipsos : Il mondo dell'entertainment merita una riflessione a parte perché emblema di come stia cambiando in maniera radicale il modo di fruizione da parte dei consumatori. Se nella classifica 2017 Netflix ...

App Google 8.8 prepara le etichette colorate per le voci di Assistant e tante altre novità : Nel pomeriggio di ieri è partito il roll out della nuova beta dell'App Google, che arriva così alla versione 8.8 e rivela, attraverso l'analisi dell'APK, una serie di novità che arriveranno nelle prossime versioni. Basti pensare all'esempio di Assistant, per il quale si sta lavorando su uno schema organizzativo con etichette colorate per contrassegnarne le voci ed alla nuova Google Podcasts. L'articolo App Google 8.8 prepara le etichette ...

Google Maps vs Apple Maps : le differenze : Ancora una volta ci soffermiamo a parlarvi dell’eterna lotta fra i due colossi Google e Apple, che tutt’ora dividono gli utenti di tutto il mondo con i loro servizi dedicati. E dopo aver analizzato nello specifico le differenze tra Google Foto e Apple Foto, è arrivata l’ora dello scontro: Google Maps vs Apple Maps! Chi la spunterà? Se pensate di avere già la risposta a questa domanda, o pensate di conoscere tutto di entrambe ...

Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite : L'interfaccia dedicata alla personalizzazione dell'esperienza pubblicitaria Google si veste a nuovo con il Material Theme. Intanto arriva App Maker per gli utenti G Suite e presto Goole Tasks avrà la propria applicazione standalone. L'articolo Google porta il Material Theme nelle impostazioni degli Ad e lancia App Maker per G Suite proviene da TuttoAndroid.

L’App per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens : L'app per la fotocamera ASUS PixelMaster sta ricevendo l'attesa integrazione con Google Lens. In occasione dell'ultima edizione del Google I/O era stato annunciato che l'innovativo servizio di Big G sarebbe arrivato nelle app della fotocamera di oltre 10 tra i principali produttori di smartphone. Adesso a Sony e Motorola si aggiunge anche ASUS. L'articolo L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens ...

Tools for Google Maps permette di evidenziare - modificare e catturare le mAppe di Google : Tools for Google Maps è un'applicazione che offre all'utente degli strumenti utili per evidenziare, modificare e catturare delle aree dalle mappe di Google. L'app permette di aggiungere e modificare polilinee, poligoni, rettangoli, cerchi e indicatori, oltre a testi con vari colori e trasparenze con la possibilità di posizionarli, ridimensionarli e ruotarli. L'articolo Tools for Google Maps permette di evidenziare, modificare e catturare le ...

iOS 12 contro Android P : Apple contro Google - chi vince? : Il confronto tra iOS 12 e Android P, oltre che tra sistemi operativi è ancora uno scontro di filosofie diverse? Apple e Google non sono così distanti dal punto di vista logistico, le due aziende sono a pochi chilometri di distanza nella Silicon Valley e anche i sistemi operativi non sono così lontani come erano fino a qualche anno fa. iOS 12 e Android P: Google ed Apple sempre più vicine Il sistema operativo Android di Google si può ritenere ...

Il codice di App Google versione 8.7 beta ci svela le novità in arrivo : Il team di App Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione beta di questa applicazione per Android. Scopriamo quali sono le novità L'articolo Il codice di App Google versione 8.7 beta ci svela le novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

L’App Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store : Google sarebbe già da tempo al lavoro su un'applicazione esclusivamente dedicata ai podcast e il cui nome potrebbe essere proprio "Google Podcasts" L'articolo L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web App di terze parti : Scopriamo le tante novità introdotte da Google Chrome Beta 68, pubblicata a pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Chrome 67. L'articolo Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti proviene da TuttoAndroid.