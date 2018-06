Aperto per Cultura a Casale

Al via 'Estatecinema' - il cinema all'Aperto a Villa Bottini : ... Intero Euro 6,00* Ridotto Euro 5,00 Abbonamento 5 spettacoli Euro 20,00 Dal 9 al 15 luglio tutte le proiezioni a prezzo unico ' 3,00

Santa Maria Capua Vetere - cinema all'Aperto all'Anfiteatro Campano - : Sette pellicole, sette registi, un concerto e tantissime altre novità. Non lascia spazio alla noia la seconda edizione della fortunata rassegna "Dall'arena allo schermo" in programma dal 28 giugno al ...

Migranti - la linea dura di Salvini : Esito vertice Ue Aperto - sì dell'Italia non scontato : Teleborsa, - Lifeline, la nave della ong a cui sia il governo italiano che quello maltese hanno chiuso i porti lasciandola in mare con 230 Migranti a bordo, "attende una soluzione diplomatica" che le ...

Migranti - la linea dura di Salvini : "Esito vertice Ue Aperto - sì dell'Italia non scontato" : Lifeline, la nave della ong a cui sia il governo italiano che quello maltese hanno chiuso i porti lasciandola in mare con 230 Migranti a bordo, "attende una soluzione diplomatica" che le consenta di ...

Città Aperta Casale con Aperto per Cultura : Non sarà invece possibile visitare il Teatro Municipale e Palazzo Vitta che ospiteranno attività e spettacoli già in calendario. Saranno inoltre eccezionalmente aperti gratuitamente dalle 21,30 alle ...

Estate 2018 - la stagione dei cinema all’Aperto in città : Milano e Roma hanno inaugurato i loro cinema all’aperto (con un’offerta piuttosto ricca), ma ci sono altre città italiane che per questa calda Estate hanno in programma delle belle visioni sotto le stelle. Ecco le varie proposte da Firenze a Napoli, passando per Bologna. FIRENZE Arena di Marte – dal 25 giugno al 2 settembre Si rinnova l’appuntamento al Mandela Forum con il cinema sotto le stelle in due arene, una Grande e ...

Una grande notte di eventi : Casale è "Aperto per Cultura" : A Cerrina c'è la Festa di San Giovanni. Domenica tanti appuntamenti per il compleanno Unesco. "Aperto per Cultura": sabato 23 giugno - dalle 18 alle 2 - spettacoli, eventi culturali, monumenti aperti e buffet nel cuore della città. In via Roma, sarà allestita la "tavola delle meraviglie" lunga una sessantina di metri. L'evento è stato finanziato da ...

«Sul corpo di Yara il Dna di una terza persona». Caso riAperto? : Caso riaperto? Secondo il professor Peter Gill, padre della genetica forense con cattedra all'università di Oslo, esperto di fama mondiale sulle ricerche legate al Dna sui luoghi di un...

Mondiali Russia 2018 - Danimarca e Australia si dividono la posta : tutto Aperto nel girone [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Miccoli (PD) : Mantenere Aperto presidio Via Frantoio : Roma – Marco Miccoli, membro della direzione nazionale del Partito democratico, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Il 30 giugno scadrà l’accordo tra Croce Rossa e Comune di Roma. Accordo che consente il mantenimento del presidio umanitario di via del Frantoio, in IV Municipio”. “Il centro di accoglienza per rifugiati, ricordiamo, fu oggetto degli attacchi da parte di squadracce fasciste lo scorso anno. ...

Ravenna - 'cold case' riAperto : tre indagati per l'omicidio di un carabiniere nel 1987 : ...//bologna.repubblica.it/cronaca/2018/06/20/news/Ravenna_carabiniere_rapito_e_ucciso_31_anni_fa_tre_indagati-199558505/ https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/Ravenna_carabiniere_ucciso_cold_...

Roma - Aperto e subito rinviato il processo alla sindaca Raggi : Roma, 21 giu. , askanews, aperto e subito rinviato il processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il giudice del tribunale monocratico della Capitale, sentite le parti, acquisiti gli atti, ha ...

Ravenna - ‘cold case’ riAperto : tre indagati per l’omicidio di un carabiniere nel 1987 : Sono passati 31 anni dalla morte di Pier Paolo Minguzzi. Il ragazzo, che apparteneva ad una ricca famiglia di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine in provincia di Ravenna, non fece ritorno a casa la sera di Pasquetta del 1987. Quel 21 aprile il giovane, studente universitario e militare di leva nei Carabinieri, fu rapito al ritorno da casa della sua ragazza. Dieci giorni dopo fu ucciso in una stalla abbandonata a Vaccolino, nei dintorni di ...

Ravenna - carabiniere ucciso nel 1987 : caso riAperto dopo 31 anni - ci sono 3 indagati : La Procura di Ravenna ha riaperto il fascicolo della morte di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine, studente universitario e carabiniere di leva alla stazione di Mesola (Ferrara), sequestrato il 21 aprile 1987 e probabilmente ucciso quasi subito. Tra i tre coinvolti un uomo all'epoca anche lui nell'Arma.Continua a leggere