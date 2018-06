Ama | licenziato il capo del personale | “Non mise alla porta i lavoratori che rubarono

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) CinqueAma hanno utilizzato per settimane a fini privati la carta carburante aziendale, sottraendo in totale almeno 10.000 euro di benzina. Ma i dipendenti in questione non sono stati né denunciati né licenziati, bensì “condannati” solo a ripagare l’azienda, risarcendola a rate. È il motivo per il quale Lorenzo Bagnacani, presidente della municipalizzata capitolina che gestisce la raccolta di rifiuti, ha deciso di licenziare ildel, Saverio Lopes. Che nelle sue controdeduzioni attacca: “Il modus operandi è stato deciso durante una riunionequale erano presenti anche il presidente e il direttore generale”. I fatti risalgono al marzo 2017, quando la Direzione Risorse Umane e il servizio Affari Legali dell’azienda vengono informati che un dipendente avrebbe utilizzato la carta carburante in maniera impropria. L’ufficioemette la contestazione ...