All' I-Days Festival arrivano i Pearl Jam

Pearl Jam - concerto Idays Milano 2018/ Foto : la romantica dedica di Eddie Vedder Alla moglie : Pearl Jam, Iday Milano 2018: la band di Eddie Vedder si esibisce a Experience Milano. Scaletta, orari, biglietti, oggetti vietati e tutto ciò che c'è da sapere sul concerto.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Noel GAllagher’s High Flying Birds e Paul Kalkbrenner - Concerto IDays Milano 2018/ Scaletta - orari e biglietti : Noel Gallagher’s High Flying Birds e Paul Kalkbrenner, Concerto IDays Milano 2018, all'Experience oggi, sabato 23 giugno: Scaletta, orari, biglietti e oggetti vietati.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Killers - Liam GAllagher e Richard Ashcroft : il report del primo giorno degli I-Days di Rho - Milano - : Lo spirito rock'n'roll non ha mai abbandonato lo spavaldo musicista, che rimarca la sua appartenenza a quel mondo aprendo il concerto con il pezzo degli Oasis "Rock'n'Roll Star", eseguito davanti a ...

Liam e Noel GAllagher - fratelli coltelli sullo stesso palco degli I-Days a Milano : fratelli coltelli. E non per scherzo. La storia del rock è zeppa di liti in famiglia. Ma quella tra i fratelli Liam e Noel Gallagher, rispettivamente dal vivo stasera e domenica sul palco degli I-Days ...

I-Days 2018 al via con The Killers e Liam GAllagher : biglietti e line up del Festival a Milano : L'edizione 2018 degli I-Days è in programma dal 21 al 24 giugno a Milano. Quest’anno l’evento si sposta nella ben più accogliente Area Expo - Experience Milano per un totale di quattro giorni all’insegna della migliore musica internazionale. L’ampia line-up è ricca di artisti solisti e band di rilievo. I-Days 2018 si apre con The Killers, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, X Ambassadors e Slydigs attesi nella serata inaugurale del 21 ...

I-Days Festival 2018/ Aprono The Killers e Liam GAllagher : calendario completo degli ospiti delle 4 serate : I-Days Festival 2018, Aprono l'evento di Milano i The Killers insieme a Liam Gallagher: ecco a seguire, l'intero calendario degli ospiti che suoneranno per le 4 serate.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Days of Play : dAll’8 giugno sconti su giochi e una PS4 in edizione limitata : Sony festeggia la community della PS4 con il suo evento annuale Days of Play, con tantissime offerte su giochi e accessori insieme a una console PS4 Days of Play in edizione limitata blu-oro, dall’8 al 18 giugno. Il periodo di sconti coincide con l’E3, l’Electronic Entertainment Expo, fiera di videogiochi per console e computer organizzata annualmente dall’Entertainment Software Association nella città di Los ...

Prezzo giochi PS4 scontato nei Days of Play dAll’8 giugno - nuova PlayStation(R)4 Edizione limitata : Sony Interactive Entertainment ha annunciato che stanno per tornare i Days of Play per offrire ai giocatori grandi risparmi su software, hardware e servizi PS4. La notizia incredibile però è che sarà disponibile in vendita anche una PlayStation 4 in Edizione limitata pensata proprio per i Days of Play 2018, che sono in programma dall’8 al 18 giugno a livello internazionale. nuova PS4 in Edizione limitata Come sarà la nuova PS4 in Edizione ...

Genova : arrivano i Latte Days - bambini a lezione Alla Borsa : I divulgatori del Festival della Scienza saranno protagonisti di laboratori e giochi didattici. L'iniziativa rientra nel piano di animazione locale promosso per la Liguria dalla Camera di commercio ...

Alla scoperta dell'ambizioso sviluppo di Days Gone in un nuovo video : Dopo la saga di Syphon Filter (che molti fan vorrebbero prima o poi rivedere sulle console Sony), i ragazzi di Sony Bend Studio hanno sostanzialmente smesso di sviluppare per le console ammiraglie di Sony impegnandosi in progetti per PSP (Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter: Logan's Shadow e Resistance Retribution) e PlayStation Vita (Uncharted: Golden Abyss e Uncharted: Fight for Fortune). Anche per questo motivo Days Gone è un progetto ...

Concluso l’International Motor Days : tre giorni d’avventura tra motori - musica e divertimento [GAllERY] : A Porto Sant’Elpidio è andata in scena la tre giorni dedicata al mondo dell’off road e dei Motori. Affluenza record con 18.000 partecipanti e oltre 2500 test. La sera party con Dj Aladyn e Fargetta di Radio DEEJAY Chiude i battenti la seconda edizione dell’International Motor Days, la manifestazione interamente dedicata al mondo dell’off-road andata in scena a Porto Sant’Elpidio questo weekend, che ha visto la partecipazione di oltre 18.000 ...

Motor1Days - la festa dei motori nel cuore della Motor VAlley" : ... Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell'auto.

Alla scoperta del cielo dei Egizi per i Kid Pass Days : Si potranno poi ammirare le splendide immagini di scienza sugli schermi dello spazio Kaleido: in occasione dell'anniversario della pubblicazione della Teoria della relatività di Einstein , 11 maggio ...

Motor1Days - il 12 e 13 maggio grande festa All’Autodromo di Modena : Dopo l’ingresso nel 2017 all’interno del network motoristico globale Motor1.com, oggi attivo in 9 edizioni (Italia, Stati Uniti, Uk, Germania, Francia, Spagna, Turchia, Ungheria e Brasile), OmniAuto.it ha di recente portato a temine il...