' All she wrote' in anteprima a Ischia

Beautiful Anticipazioni 22 giugno 2018 : Sheila in cerca di nuove Alleanze : La Carter tenterà di corrompere il tuttofare di casa Forrester con lo scopo di riconquistare Eric e allontanarlo da Quinn.

Ufficiale - Wilshere si svincola dAll’Arsenal : si accende la corsa al centrocampista : Wilshere si svincola dall’Arsenal, adesso è Ufficiale dopo il comunicato del club attraverso il proprio account Twitter Jack Wilshere è ufficialmente un calciatore svincolato. L’Arsenal lo ha congedato con un saluto attraverso la propria pagina Twitter, dandolo ‘in pasto’ al calciomercato. Diversi i club pronti ad accaparrarselo, con il Milan che sembrava essere in prima fila per Wilshere, ma adesso col caos Uefa sarà ...

Mondiali 2018 - Egitto-Uruguay 0-1 : Gimenez la sblocca Allo scadere - i miracoli di El Shenawy non salvano i Faraoni : L’Uruguay ha sconfitto l’Egitto per 1-0 nella seconda partita dei Mondiali 2018 di calcio. A Ekaterinburg (Russia) la Celeste ha trionfato con un gol di testa di Gimenez allo scadere, meritando ampiamente il successo per l’ampia mole di gioco prodotta: i sudamericani hanno schiacciato i Faraoni nella propria metà campo, hanno avuto cinque nitide occasioni da gol e soltanto uno straordinario El Shenawy era riuscito a salvare i ...

Nuova Ford Mustang Shelby GT350 : 526 cavAlli americani sposano un’aerodinamica raffinata [FOTO] : La Nuova generazione della Ford Mustang Shelby GT350 porta in dote migliorie aerodinamica e un V8 forte di oltre 500 CV Gli Ingegneri ed i progettisti della divisione Ford Performance hanno implementato le ultime tecnologie e i migliori componenti aerodinamici per realizzare una Nuova e stupefacente Mustang Shelby GT350. Lavorando esclusivamente con la Michelin, il team ha anche progettato nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 con un ...

John Fisher vuole il Milan/ L'imprenditore americano punta Alla maggioranza : L'imprenditore americano John Fisher punta ad acquisire la maggioranza del Milan e subentrare all'attuale proprietario, Yonghong Li. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:01:00 GMT)

La tenuta di Ed Sheeran invasa dai tritoni crestati : interrotti i lavori Alla cappella privata per il matrimonio : La tenuta di Ed Sheeran invasa dai tritoni crestati nell'Est Anglia in Gran Bretagna: un incidente che ha interrotto i lavori di costruzione della cappella privata commissionata dal cantautore in vista del suo matrimonio con Cherry Seaborn. L'area in cui Ed Sheeran ha commissionato la costruzione della piccola chiesa privata è stata invasa dai tritoni crestati, una specie protetta e intoccabile. In particolare, i loro habitat naturali devono ...

E3 2018 : FAllout Shelter è ora disponibile gratuitamente anche per PS4 e Nintendo Switch : Se speravate di giocare a Fallout Shelter su PS4 e Nintendo Switch, a quanto pare Bethesda vi ha accontentati. Nel corso della conferenza E3 2018, la compagnia ha annunciato che il popolare gioco è ora disponibile per le due piattaforme. Il passaggio a PlayStation 4 e Nintendo Switch non è esattamente sorprendente, poiché lo scorso anno è stato rivelato che il gioco aveva superato i 100 milioni di giocatori su tutte le piattaforme. Il titolo, ...

FAllout Shelter sembrerebbe in arrivo su PS4 : Fallout Shelter si appresta a giungere su PlayStation 4 dopo che è stato pubblicato su Xbox One e PC, riporta Gematsu.Come possiamo vedere sul sito Exophase infatti sono comparsi i trofei di gioco della versione PS4 del gioco che hanno in poche parole annunciato l'arrivo del titolo sulla macchina da gioco di Sony.Verosimilmente Bethesda farà l'annuncio ufficiale questa notte alle 3:30 del mattino, durante la sua conferenza dell'E3.Read ...

Bari - tossicodipendente non paga : i pusher lo lanciano dAlla finestra : Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Casamassima, comune in provincia di Bari, con le accuse di spaccio, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Lo scorso primo di maggio un uomo di Casamassima è finito in ospedale dopo essere volato giù dalla finestra posta al primo piano nella rampa delle scale della sua abitazione. La dinamica è parsa strana agli inquirenti, che hanno subito sospettato che qualcuno l'avesse spinto ...

Bari - tossicodipendente non paga cocaina : pusher lo lanciano dAlla finestra. 3 arresti : Aveva acquistato a lungo cocaina a debito, senza mai saldare il conto. Così i pusher, dopo averlo minacciato, lo hanno lanciato dalla finestra provocandoli ferite superiori ai 40 giorni. In tre sono stati arrestati dai carabinieri di Casamassima, in provincia di Bari, su ordine del gip che ha vagliato le richieste della procura che li accusa di spaccio, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Le indagini, avviate i primi giorni dello ...

Bari choc - lanciano ragazzo dAlla finestra per un debito di droga : salvo per miracolo. Arrestati tre pusher : Hanno lanciato un giovane dalla finestra, facendolo precipitare dal primo piano e procurandogli lesioni per 40 giorni di prognosi, per un debito di droga. Tre pusher sono stati Arrestati dai ...

Un incontro con Ed Sheeran All’asta su CharityStars : come partecipare e ricevere anche la chitarra autografa : Un incontro con Ed Sheeran è disponibile all'asta su CharityStars, per beneficenza. Il cantautore inglese si dona per una buona causa. Il vincitore dell'asta si aggiudicherà un incontro con Ed Sheeran e la sua chitarra autografa. L'incontro si svolgerà a Londra a giugno e l'esperienza è valida per due persone. Il vincitore potrà quindi conoscere l'artista portando con sé un accompagnatore. All'asta su CharityStars per beneficenza c'è la ...

Cargo - Martin Freeman da Sherlock All'horror di Netflix : un periodo d'oro quello che sta vivendo Martin Freeman. L'attore britannico è ora su Netflix con Cargo , film dalle venature horror, diretto dall'esordiente Yolanda Ramke. Dopo il grande successo ...

Catania - i carabinieri si 'imbucano' al rave party Alla Plaja e arrestano pusher : I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un 26enne di Licata, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze ...