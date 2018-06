Al via l' XI edizione del Festival Ebraica | cinema | cibo | musica | teatro e tradizione

Al via la 40edizione della Festa di Casteltodino : ... rigorosamente ad ingresso gratuito : non mancano serate danzanti con le più affermate orchestre di liscio italiane, esibizioni di danza, eventi sportivi, raduni d'auto e moto, spettacoli in ...

Marina Militare : domani al via la IV edizione della “Marisicilia cup” : Venerdì 22 giugno si darà il via alla “Marisicilia CUP 2018”, trofeo velico giunto alla sua IV edizione che si svolgerà nelle acque del golfo Xifonio. La manifestazione, organizzata dal Comando Marittimo Sicilia congiuntamente al Comune di Augusta e al Club Nautico Augusta ASD, sarà fitto di attività sportive, dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli e prenderà il via con un incontro socio culturale sullo “Lo sviluppo portuale di Augusta ...

35° edizione delle Feste Vigiliane - al via domani la prima giornata : Nel corso del pomeriggio, i visitatori potranno assistere a tornei di scherma storica, spettacoli di danza, esibizioni di musici e giullari, alle quali seguiranno i canti della Corale "Città di ...

Al via l'edizione 2018 del festival 'Triskell' : il programma di giovedì 21 giugno : Tra le sue specialità gli spettacoli di contact juggling, manipolazioni di fuoco e soprattutto i giochi con le sfere di cristallo. In questa prima serata del festival proporrà il suo spettacolo 'B.I.

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...

Al via la terza edizione di Apolide Festival : Una line-up che fa della eterogeneità e della qualità musicale il proprio spirito guida e 3 palchi su cui si alterneranno più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo: il MAIN STAGE, dove si ...

HAT Sestriere Adventourfest 2018 – Al via la 6ª edizione : HAT Sestriere Adventourfest 2018: tutto pronto per una nuova edizione. Percorsi guidati alla scoperta dei punti più panoramici e spettacolari dell’Alta Val di Susa. L’evento ideale per provare il mototurismo-avventura. Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, nella splendida cornice del Sestriere Giunge alla sua sesta edizione la HAT Sestriere Adventourfest, nota anche come In Moto Oltre le Nuvole, un evento-raduno sui percorsi dell’Alta Val di ...

Al via il 20 giugno la V edizione di "Oasi Cinema : ... documentario, Durata: 118 min., Produzione: Francia – 2015 Un documentario on the road alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque campi: l'agricoltura, l'energia, l'economia, la democrazia e l'...

Bari - Al via la nuova edizione di "A libri aperti nel parco" - l'iniziativa promossa dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] : ... giocattoli, giornalini, figurine, oggetti, libri e tanto altro TEATRO AL PARCO 6, 7 e 8 settembre: rassegna teatrale con la proposizione di spettacoli di artisti di strada, burattini e pupazzi e ...

24 Ore di Le Mans Al via l'edizione n° 86 : Da quel momento e per 24 ore di fila fino alle 15.00 di domenica si corre l'edizione 2018 della gara di durata più famosa e affascinante al mondo, la numero 86. CORRADO CANALI

Al via la seconda edizione del progetto Milano No slot : Partirà a metà giugno la seconda edizione del progetto Milano No slot, l’iniziativa cofinanziata per un anno (fino a luglio

Montelepre - Festa della Musica. Il 21 giugno al via la seconda edizione : A partire dalle ore 15 sino a mezzanotte a Montelepre sono previsti anche spettacoli di giovani artisti e band non monteleprine, che in questi mesi si sono iscritti ed accreditati al sito del MiBACT ...

AMICI 2018/ Tutto pronto per la prossima edizione : al via i casting - ecco come partecipare : AMICI 2018, la rivincita di Irama e Maria De Filippi: il giovane cantautore e la conduttrice sono i due vincitori del talent show di canale 5. ecco perché.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:04:00 GMT)