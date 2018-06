Aiutare chi è in difficoltà | impegno che va oltre la politica

Il Pci di Berlinguer infiltrò un militante nelle BR per Aiutare Dalla Chiesa a smantellare la colonna romana : Il Partito Comunista Italiano , PCI, di Enrico Berlinguer , dopo l'assassinino del sindacalista Guido Rossa, avvenuto nel gennaio del 1979, infiltrò un suo militante nelle Brigate Rosse. L'iniziativa ...

Lady Gaga e il suo appello per Aiutare chi soffre di depressione o malattie mentali : “La gentilezza è la forza trainante” : Dei propri problemi o malattie mentali meglio che la gente ne parli in mezzo e con gli altri “perché tenerle nascoste fa ammalare”. Parola di Lady Gaga. La 32enne cantante newyorchese è intervenuta durante la cerimonia dei Global Changemakers Award per ricevere, assieme a sua madre Cynthia Germanotta, un premio per l’attività della sua Born This Way Foundation, istituzione privata che si occupa proprio di aiutare i ragazzi con problemi ...

Caregiver - i corsi per Aiutare chi assiste le persone non autosufficienti : “Servono strategie operative per gestire emozioni” : Le persone non autosufficienti che vivono nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) hanno bisogno di un percorso individuale e specializzato per la loro assistenza. Attenzione 24 ore su 24 e alta professionalità sono i requisiti necessari per il personale dedicato alla cura di donne e uomini che vivono in condizioni molto difficili. Per sviluppare percorsi virtuosi a beneficio di anziani non autosufficienti, oltre che disabili e malati ...

Caregiver - i corsi per Aiutare chi assiste le persone non autosufficienti : “Insegnare strategie operative per gestire emozioni” : Le persone non autosufficienti che vivono nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) hanno bisogno di un percorso individuale e specializzato per la loro assistenza. Attenzione 24 ore su 24 e alta professionalità sono i requisiti necessari per il personale dedicato alla cura di donne e uomini che vivono in condizioni molto difficili. Per sviluppare percorsi virtuosi a beneficio di anziani non autosufficienti, oltre che disabili e malati ...

Every Child is My Child : dal cinema allo sport - per Aiutare la Siria : Si è svolta ieri a Roma la prima Every Child's Cup, una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà, organizzata da Anna Foglietta e dal movimento di artisti riunito sotto il nome , e l'hashtag, di Every Child is My Child. Passo indietro, doveroso: tutti ricordiamo il ...

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il governo Conte - Meloni : 'Pronti ad Aiutare Salvini' : 26 mag 11:01 Meloni: "Su Savona ministro Economia Fdi offre il suo aiuto" "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo ...

Di Maio a casa dell’ex imprenditore Bramini : “Mi hanno proposto una consulenza per Aiutare chi è schiacciato da debiti” : “Mi hanno proposto un ruolo di consulenza e io penso di accettare perché mi voglio dedicare alla gente”. Lo ha dichiarato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per “colpa dello Stato” la cui casa sta per essere mesta all’asta. La proposta è arrivata direttamente da Luigi Di Maio che giovedì sera si è recato a Monza nella sua abitazione dove il leader del Movimento 5 stelle ha offerto a Sergio un ruolo di consulente del Governo proprio ...

Il rally "rosa" delle Pink Mambas : 9mila chilometri in Africa per Aiutare le donne : Quattro trentenni pronte a partire per l'Africa più selvaggia per sfidare gli stereotipi di genere e lanciare un messaggio forte e attuale in difesa delle donne e per la loro emancipazione, perché chi ha detto che...

Uno spray alla ketamina potrebbe Aiutare - nell'immediato - contro depressione e rischio suicidio : Questo spray nasale ha diminuito, in 68 pazienti, i sintomi della depressione e l'ideazione suicidaria dopo 4 ore e 24 ore dall'inizio del trattamento.

Uno spray alla ketamina potrebbe Aiutare - nell’immediato - contro depressione e rischio suicidio : (Foto: Pixabay) Uno spray nasale a base di esketamina, una sostanza parte della ketamina, potrebbe aiutare rapidamente i pazienti con depressione maggiore e a rischio immediato di suicidio. A mostrarlo, uno studio clinico condotto dalla Janssen del New Jersey e San Diego e dalla Yale School of Medicine. La ricerca rivela che la combinazione di questo spray con l’antidepressivo potrebbe portare benefici maggiori, a distanza di 4 e 24 ore, ...