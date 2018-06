Agenzia Entrate | un' app per saltare le file

Debiti - Tribunale di Monza riduce del 73% la cifra dovuta da un’imprenditrice all’Agenzia delle Entrate Riscossione : Il Tribunale di Monza, applicando la legge sul sovraindebitamento, ha permesso alla ex titolare di una ditta individuale di ridurre il debito maturato con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) del 73%, da 220mila euro a 60mila euro. L’accordo di sovraindebitamento è stato approvato dalla stessa Agenzia delle Entrate e garantito finanziariamente dal padre della debitrice e da una associazione antiusura. “Il risultato ...

Il Cesena verso il fallimento. L'Agenzia delle Entrate boccia il piano di rientro. La delusione di Lugaresi : Quattro giorni fa si era chiusa la prima fase della campagna abbonamenti. In 1.255 avevano dato fiducia al Cesena, un po' a scatola chiusa, con il consueto ottimismo romagnolo. D'altronde i ...

Cesena nel dramma : l'Agenzia delle Entrate ha bocciato il piano : Cesena Dalla speranza degli ultimi giorni al terrore degli ultimi minuti. Alle 16.30 è arrivata la risposta dell'Agenzia delle Entrate, che ha bocciato l'accordo proposto dal Cesena. Il Cesena ha ...

Cesena bocciato dall'Agenzia delle Entrate : si tenta un salvataggio in extremis : Cesena Attraverso un lungo e articolato documento di una ventina di pagine, nel pomeriggio di oggi l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di accordo al piano di ristrutturazione del debito ...

Serie B - bocciatura dall'Agenzia delle Entrate : il Cesena verso fallimento : Cesena - L'Agenzia delle Entrate ha bocciato su tutta la linea il piano di risanamento del Cesena Calcio. Era il documento indispensabile per cercare di iscriversi al prossimo campionato di B dopo la ...

Concorso Agenzia delle Entrate - ecco le date dell'esame : posti di lavoro a tempo indeterminato : Sono state pubblicate le date del Concorso per 140 posti a tempo indeterminato all'Agenzia delle...

Sutri - Sgarbi scherza e canta sul palco con Morgan : “Qui senza compenso. Hai l’Agenzia delle entrate alle calcagna? La chiudiamo” : Vittorio Sgarbi dopo il voto di domenica è stato eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, con il 58,79% delle preferenze, pari a 2.207 voti. Il critico d’arte ha preceduto il candidato della Lista Civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,20% (1.547 voti). Due sere prima del voto, l’evento di chiusura della campagna elettorale, in piazza. Sul palco accanto al futuro sindaco anche Morgan, che ha promesso di aiutare ...

Cassazione conferma : seimila euro di multa all'Agenzia delle Entrate per avere diffuso le dichiarazioni dei contribuenti : seimila euro di multa, all'Agenzia delle Entrate, per aver violato la privacy ' fiscale ' degli italiani mettendo on-line, a disposizione della curiosità di chiunque, le dichiarazioni dei contribuenti ...

Napoli - licenziati tre dipendenti infedeli dell'Agenzia delle Entrate : hanno violato il sistema infallibile per cancellare i debiti : Un milione di euro di debiti con il fisco di imprese, enti e privati, cancellati attraverso la sistematica violazione e manomissione del software Serpico, che gestisce l?anagrafe tributaria...

Cesena - slitta la firma dell'Agenzia delle Entrate : Cesena La tanto attesa mail con cui l'Agenzia delle Entrate accetta l'accordo di ristrutturazione del debito avanzato dall'Ac Cesena non è arrivata neppure nella giornata di oggi. I tempi stringono ...

Casa : Agenzia Entrate - in primo trimestre abitazioni +4 - 3% : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – L’inizio del 2018 conferma il trend positivo delle compravendite immobiliari, pur con qualche segnale di flessione in alcune grandi città. Nei primi tre mesi dell’anno il mercato residenziale è cresciuto del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2017, mettendo a segno il dodicesimo aumento trimestrale consecutivo. Segno positivo anche per il comparto degli immobili produttivi e per quello del ...

Casa : Agenzia Entrate - in primo trimestre abitazioni +4 - 3% (2) : (AdnKronos) – L’incremento di compravendute è stato più deciso nei Comuni non capoluogo (+5,5%), mentre i Capoluoghi si sono fermati a un +2,3%. Napoli è la città che è cresciuta più intensamente e che fa segnare il suo 15° rialzo consecutivo (+11,8%). Più indietro gli altri grandi capoluoghi: Torino ha registrato un +3,9%, Milano un +0,9% e Palermo è di nuovo in crescita (+1,7%), dopo la flessione dello scorso trimestre. Tornano, ...

