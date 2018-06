Adriatica Ionica Race – Oggi la quarta tappa | favoriti e altimetria

Adriatica Ionica Race 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e percorso (4^ tappa - San Vito Cadore-Grado) : diretta Adriatica Ionica Race 2018: info Streaming video e tv della 4^ tappa prevista oggi da San Vito di Cadore fino a Grado: la corsa dalle dolomiti torna al mare.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:00:00 GMT)

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - Sosa - è fiesta sul Passo Giau. Show del giovane colombiano nel tappone dolomitico : Il ventenne scalatore dell'Androni Giocattoli-Sidermec conquista la tappa regina della gara a tappe ed è il nuovo leader dell'Adriatica Ionica Race. Brillano i giovani italiani: nella classifica ...

Adriatica Ionica Race – Il tappone di montagna regala la maglia azzurra a Sosa : splendida vittoria in solitaria per il colombiano : Tris di maglie per Sosa all’Adriatica Ionica Race: il corridore dell’Androni-Sidermec nuovo leader dopo la vittoria di Passo Giau Grande spettacolo oggi, nella terza tappa dell’Adriatica Ionica Race! Nel tappone di montagna della corsa a tappe italiana, è stato Sosa a trionfare in solitaria sul traguardo di Passo Giau al termine della frazione di 158,3 km, partita da Mussolente. Il corridore della Androni Sidermec si prende ...

Adriatica Ionica Race 2018 : tappa e maglia per Ivan Sosa sul Giau. Secondo Giulio Ciccone : Esultano Gianni Savio e tutta l’Androni-Giocattoli nella terza tappa dell’Adriatica Ionica Race 2018. È nato un nuovo fenomeno? Difficile dirlo ora, ma Ivan Ramiro Sosa sembra essere pronto a fare il salto di qualità definitivo, nonostante i soli 20 anni. Il colombiano ha agguantato oggi la più importante vittoria da professionista imponendosi con gran classe in solitaria nella terza frazione della corsa a tappe del Nord Italia, che ...

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - oggi la terza tappa dedicata agli scalatori. Segui la diretta streaming dalle ore 17 : 00 : E' la frazione regina di questa prima edizione della corsa a tappe della Ciclismo Cup. Tappone di montagna, interamente dedicato agli scalatori, con l'arrivo ai 2091 metri del Passo Giau, sulle ...

Diretta / Adriatica Ionica Race 2018 streaming video e tv : 7 vanno in fuga! (3^ tappa - Mussolente-Giau) : Diretta Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 3^ tappa, prevista oggi 22 giugno. Si partirà da Mussolente fino al traguardo posto al Passa Giau.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Adriatica Ionica Race – Oggi il tappone di montagna : percorso e favoriti della 3ª frazione : Oggi la frazione più difficile della Adriatica Ionica Race: la terza tappa della corsa italiana mette a dura prova i corridori E’ tutto pronto per la terza tappa dell’Adriatica Ionica Race. Elia Viviani parte Oggi, con la maglia da leader, dopo la vittoria della Quick Step nella cronosquadre iniziale e il trionfo del corridore italiano sul traguardo di Maser. La tappa odierna è però tosta e influirà molto sulla classifica. Un ...

DIRETTA / Adriatica Ionica Race 2018 streaming video e tv : tutti in strada! (3^ tappa - Mussolente-Giau) : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 3^ tappa, prevista oggi 22 giugno. Si partirà da Mussolente fino al traguardo posto al Passa Giau.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Ciclismo – Adriatica Ionica Race : ad Enrico Logica la maglia verde : Enrico Logica del team Biesse Carrera si è aggiudicato la maglia verde nella seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race Grande soddisfazione in casa Biesse Carrera! Enrico Logica indossa la maglia verde dei GPM nella seconda tappa della Adriatica Ionica Race, con arrivo a Maser. Un bella gratificazione per Logica, dopo la lunga fuga che l’ha visto protagonista per buona parte della gara e un importante apporto al morale del team per ...

Adriatica Ionica Race 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e percorso (3^ tappa - Mussolente-Giau) : diretta Adriatica Ionica Race 2018: info Streaming video e tv della 3^ tappa, prevista oggi 22 giugno. Si partirà da Mussolente fino al traguardo posto al Passa Giau.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:00:00 GMT)

Ciclismo - Adriatica Ionica Race : Viviani concede il bis : Elia Viviani ha fatto sua la 2ª dell'Adriatica Ionica Race, neonata corsa del calendario italiano per professionisti scattata ieri. Al termine della frazione odierna, la Lido di Jesolo-Terre di Asolo ...

Elia Viviani Re dell'Adriatica Ionica Race : Il velocista della Quick-Step Floors fa il bis con uno stupendo sprint nella seconda tappa e consolida la maglia di leader. Domani l'arrivo sul Passo Giau con diretta streaming sul nostro sito dalle ...

Adriatica Ionica Race 2018 : Elia Viviani si impone in volata e mantiene la leadership! : Dopo aver ottenuto insieme ai compagni della Quick Step Floors il miglior tempo nella cronosquadre, Elia Viviani batte tutti in volata nella seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race, da Lido di Jesolo a Maser (152,5km). Il velocista italiano giunge primo nel comune trevigiano davanti ad un ottimo secondo Simone Consonni (UAE Emirates) e all’estone Mihkel Raim (Israel Academy). Appena fuori dal podio Manuel Belletti (Androni ...

Adriatica Ionica Race – Che spettacolo Viviani! Elia trionfa sul traguardo di Maser : E’ Elia Viviani il vincitore della seconda tappa della Adriatica Ionica Race: 11° trionfo stagionale per l’italiano Seconda tappa ricca di emozioni all’Adriatica Ionica Race. 152,5km da Lido di Jesolo a Maser–Terre di Asolo e Montegrappa per i corridori in gara nella corsa a tappe italiane, che si concluderà domenica 24 giugno. Due Gp della Montagna ed un finale di sali e scendi faticosi e ‘fastidiosi’, non hanno ...