Addio a Esther Judith ' Chichita' Singer | moglie di Italo Calvino

Tennis - Addio a Maria Esther Bueno : E' morta all'età di 78 anni Maria Esther Bueno, la regina del Tennis mondiale negli anni Sessanta, tre volte vincitrice a Wimbledon, e con un palmares nel quale spiccano ben 19 titoli del Grande slam. L'ex campionessa, considerata fra le più grandi di sempre, era da tempo ricoverata in un ospedale di San Paolo a causa di un tumore che l'aveva colpita un anno fa. In carriera ha vinto per tre volte a Wimbledon (1959, 1960 e 1964) e nel 1965 e 1966 ...