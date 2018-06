Ad un passo dal burrone | Angela Merkel mai così sola in Germania ed Europa Cancelliera

Caos Milan : Li non completa l’aumento di capitale - fondo Elliott ad un passo dalla proprietà : Milan– Li Yonghong non ha completato l’aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi, così Elliott, sollecitato dall’ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 mln di euro. Li, che ha già un debito di 303 mln con il fondo, deve restituire i 32 milioni in 7-10 giorni. Altrimenti si avvierà l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott, davanti al tribunale del ...

Cancelo alla Juventus/ Trattativa ad un passo dalla chiusura - al Valencia 38 milioni di euro : La Juventus è ad un passo dall'acquisto di Cancelo, esterno portoghese attualmente in forza al Valencia. alla compagine spagnola offerti 38 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:21:00 GMT)

Crolla l'Argentina con la Croazia - Messi ad un passo dall'eliminazione. La Francia vince : L'albiceleste sconfitta per 3 a 0. I francesi passano agli ottavi di finale. Oggi Serbia-Svizzera, Nigeria-Islanda ma soprattutto Brasile-Costarica--È tornato il sorriso sul volto di Neymar, dopo l'allarme per il dolore alla caviglia destra che lo aveva costretto ad abbandonare il riscaldamento di martedì scorso. Anche ieri il fuoriclasse del Paris Saint Germain si è allenato con i compagni, e sarà regolarmente in campo a San Pietroburgo ...

Francesca Fialdini nel cast di Un passo dal cielo : Un nuovo impegno per Francesca Fialdini, la conduttrice de La Vita in Diretta, pronta a debuttare anche come attrice: ecco dove e quando Non solo conduttrice radio – televisiva, Francesca Fialdini è pronta a reinventarsi anche nel mondo della recitazione. Ebbene si, il volto del pomeriggio di Rai 1 sarà tra le attrici della prossima stagione della serie campione d’ascolti “Un Passo dal cielo”. Francesca Fialdini in Un ...

Inghilterra - Leno a un passo dall'Arsenal : Arsenal a un passo dal portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno. È quanto scrive oggi il quotidiano britannico 'The Telegraph' secondo il quale l'accordo è stato trovato per una cifra che si aggira ...

Juventus - dalla Spagna : Cancelo ad un passo. Il Valencia abbassa le pretese : Cancelo ORMAI AD UN PASSO- Tutto pronto per il passaggio di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Superdeporte“, la società bianconera sarebbe ormai ad un passo dal terzino portoghese. ARRIVA IL SI’ DEL Valencia Dopo il sì del giocatore, pronto a sposare totalmente il progetto bianconero, anche il Valencia sarebbe pronto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Cancelo ad un ...

Matteo Salvini ci porta a un passo dalle leggi razziali : e gli italiani lo applaudono pure : L'innovativa iniziativa di Matteo Salvini, peraltro, non ha nulla di nuovo e risale a circa 90 anni fa: proprio poco prima dell'introduzione delle leggi razziali, il regime fascista censì gli ebrei italiani presenti sul territorio nazionale e quello strumento apparentemente innocuo venne poi utilizzato per fare rastrellamenti di massa e avviare gli ebrei alla deportazione. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, Salvini altro non fa che riproporre ...

Roma - Alisson a un passo dal Real Madrid : decisiva la prossima settimana : Da domani ogni giorno della prossima settimana sarà determinante per il futuro di Alisson al Real Madrid. Il portiere del Brasile impegnato in Russia con la nazionale, aveva chiesto di concludere la ...

Fernando Alonso - a un passo dalla leggenda. Tripla Corona nell’aria - il mito Graham Hill nel mirino. Ora a Indianapolis per l’impresa : Ora la Tripla Corona è a un solo passo, si è materializzata all’orizzonte, è sempre più un’ipotesi concreta, è un sogno che può davvero realizzarsi. L’ingresso nella leggenda dell’automobilismo non è mai stato così a portata di mano per Fernando Alonso che ha trionfato la 24 Ore di Le Mans proiettandosi verso il mito. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha messo la propria firma sul Circuit de la Sarthe, ha ...