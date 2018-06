A Napoli riapre la Cappella Pignatelli

Napoli - riapre il parco dedicato a Francesco - morto a 14 anni per salvare un amichetto : Questa mattina, al taglio del nastro, sono intervenuti anche l'assessore allo sport e al patrimonio del Comune di Napoli, Ciro Borriello, il vice presidente della VI municipalità Luca Maglione e la ...

L’Università Federico II di Napoli compie 794 anni : riapre lo storico Cortile delle Statue : Il prestigioso ateneo campano ha scelto di festeggiare la sua veneranda età con una giornata di iniziative: dal contest fotografico alla serata musicale con Neri Marcorè passando per la riapertura dello storico Cortile delle Statue, testimonianza di secoli di storia e cultura.Continua a leggere

Di Maio riapre i giochi da Napoli : «Ipotesi impeachment tramontata - pronti a collaborare con Mattarella» : «Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché...

Napoli - riapre il pronto soccorso del Cto. De Luca : 'Rimediato a decisione stupida' : Alle 7 è arrivato il primo paziente, cui ne sono seguiti altri tre prima del fatidico taglio del nastro giunto solo alle 10. Dopo sette anni riapre il pronto soccorso del Cto a Napoli, 130 posti letto ...

Juve - beffa al 90’ : il Napoli riapre il campionato : La Juventus crolla all’ultimo respiro, trafitta dall’inzuccata di Koulibaly su calcio d’angolo. Impreca, ma non si parli di beffa: la sconfitta che riapre il campionato può ben starci. È il prezzo d’una prestazione imbarazzante, riassunta in un dato senza precedenti: zero tiri nello specchio anche se nel nulla galleggia un palo di Pjanic su punizio...

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ riapre la corsa scudetto : la capolista ora è a -1 (e sabato c’è l’Inter) : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

Il Napoli batte la Juventus e riapre il campionato : Il campionato è più vivo che mai grazie al Napoli di Sarri che vince per 1-0, al 90', in casa della Juventus. Il tanto atteso big match della 34esima giornata di Serie A tra i bianconeri di ...

VIDEO Juventus-Napoli 0-1 - gli highlights della partita. Il gol di Koulibaly riapre la corsa scudetto : Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 grazie alla rete di Koulibaly che al 90′ ha insaccato un grandioso colpo di testa. La sfida scudetto è stata decisa all’ultimo istante e la volata per il tricolore si è riaperta: gli azzurri ora sono soltanto a un punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Di seguito il VIDEO con tutti gli highlights della partita. (foto ...

Juventus-Napoli 0-1 - il gol di Koulibaly riapre il campionato : Genova - Un gol di Koulibaly al 90' permette al Napoli di superare 0-1 la Juventus allo Stadium e riaprire il campionato a 4 turni dalla fine del torneo. - Juventus-Napoli, la cronaca della partita - Partita oggettivamente brutta, a tratti 'bloccata', ma vinta meritatamente dalla sola delle due squadre che ha cercato di ottenere il successo : i bianconeri hanno puntato ...

Juventus-Napoli 0-1 - il gol di Koulibaly a un minuto dalla fine riapre il campionato : Un gol di Koulibaly all’89′ riapre la corsa allo Scudetto. Il Napoli di Maurizio Sarri batte la Juventus a Torino. Minimo lo scarto grazie alla rete di testa del difensore centrale a un minuto dalla fine. Gli sviluppi di un calcio d’angolo decidono dunque la 34esima giornata di Serie A. Quando mancano quattro partite alla fine, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno solo un punto di vantaggio sui napoletani. La Juventus, però, ...

Riapre il settore ospiti per Juve-Napoli : ma solo per i non residenti in Campania : Dopo anni di assenza, saranno presenti anche i tifosi del Napoli allo Juventus Stadium per la sfida di domenica sera. L'articolo Riapre il settore ospiti per Juve-Napoli: ma solo per i non residenti in Campania è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.