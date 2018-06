a Massimo Ghini il Nastro per i suoi primi quarant’anni di Cinema

Lamborghini - Richiamo negli Usa per correggere il peso Massimo : Piccolo incidente di percorso per la Lamborghini Centenario, prodotta in edizione limitata, di 40 esemplari, per celebrare due anni fa il secolo dalla nascita del fondatore Ferruccio. A quanto pare, come riporta il sito americano Jalopnik.com, la Casa di SantAgata avrebbe sbagliato a riportare i limiti di massa a pieno carico della supercar. Ovviamente una svista, perché si tratta di un bolide da usare da soli o al massimo in due, e senza troppi ...