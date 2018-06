' 24 Ore di basket' | si gioca | grigi contro blu fino alle 12 di domani

Basket - UFFICIALE : Amedeo Della Valle nuovo giocatOre dell’Olimpia Milano : Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, che dal prossimo anno sarà marchiata A|X Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tra Della Valle e Milano l’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e ...

Basket - Andrew Goudelock lascia Milano : “Ringrazio i tifosi - sono un giocatOre migliOre” : Andrew Goudelock, mvp delle finali scudetto di Basket, lascerà l’EA7 Milano. La notizia era nell’aria, ma ora è stato lo stesso giocatore con un posto su Instagram ad annunciare l’addio: “Non penso che resterò qua, ma lascerò questo posto come uomo e come giocatore di Basket migliore. Voglio ringraziare l’Olimpia per l’opportunità. È stata una stagione piena di alti e bassi, ma alla fine tutto è andato bene. Ringrazio ...

Jay-Z sarà il nuovo direttOre creativo della sezione basket di Puma : Il cantante è stato scelto come nome forte dal marchio tedesco per rientrare con prepotenza nel mondo della pallacanestro, focalizzandosi sull'NBA. L'articolo Jay-Z sarà il nuovo direttore creativo della sezione basket di Puma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Goudelock saluta Milano : ''Lascio da giocatOre e uomo migliOre'' : Milano - Livio Proli aveva fatto capire che le strade si sarebbero separate: ''Goudelock è un giocatore con caratteristiche particolari, vedremo se riusciremo a trovarci'' le parole del numero 1 dell'...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano CAMPIONE D’ITALIA. Trento si arrende in gara-6 - Olimpia al 28° tricolOre : L’Olimpia Milano è CAMPIONE d’Italia. Ventottesimo Scudetto per la compagine milanese che vince gara-6 in casa della Dolomiti Energia Trento per 96-71 e chiude la serie per 4-2. Una partita dominata dall’Emporio Armani, che ha trovato una serata straordinaria al tiro da tre punti (18/35), riuscendo a sbancare per la prima volta in questa Finale il PalaTrento. Una Finale che probabilmente si era decisa sulla stoppata ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatOre della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

Lo sport italiano è sempre più donna. Basket 3×3 - calcio femminile - gli ori di PyeongChang : il cuOre delle SOrelle d’Italia : Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di Basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di ...

News Sportive 12/06/2018 – Il nuovo allenatOre del Real Madrid e le azzurre del basket sul tetto del mondo : le notizie di oggi [GALLERY] : Il Real Madrid ha scelto il suo nuovo allenatore, l’Italia femminile del basket 3×3 Campione del mondo e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le ...

Basket - Pino Sacripanti è il nuovo allenatOre della Virtus Bologna : Pino Sacripanti alle prese con una nuova avventura in quel di Bologna, la Virtus l’ha scelto per il dopo Ramagli Pino Sacripanti è stato scelto dalla Virtus Bologna per il nuovo corso dopo l’era Ramagli, passato adesso a Pistoia. Sacripanti, ex tecnico di diverse squadre italiane, recentemente ad Avellino, ha allenato anche la Nazionale italiana Under 20. Dopo qualche anno di ottimo livello con la società campana, parte adesso per ...

EttOre Messina/ Basket NBA - vicino alla panchina dei Toronto Raptors : ballottaggio con Jasikevicius : Ettore Messina è uno dei principali candidati a diventare l'allenatore dei Toronto Raptors: il tecnico è in ballottaggio per prendere il posto di Dwane Casey, esonerato il mese scorso(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:10:00 GMT)

Basket - stagione finita per Flaccadori : problema al cuOre - verrà operato : Flaccadori verrà operato per un problema cardiaco che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane, niente finale contro l’Olimpia Diego Flaccadori non rientrerà per le restanti gare della finale playoff del campionato di Serie A di Basket. Inizialmente la guardia di Trento è rimasta fuori dal campo per un problema ai flessori della coscia sinistra, adesso però, è stato riscontrato un lieve problema cardiaco al giovane cestista, ...

Marco Bussetti all'Istruzione : ex allenatOre di basket - un pallino per lo sport : Nato il 28 maggio 1962, ha un passato da insegnante di educazione fisica e da allenatore di basket, e conosce bene il mondo della 'burocrazià scolastica. Attualmente, dal 2015, è responsabile dell'...

