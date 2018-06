romadailynews

: Zingaretti: Rivoluzione ferro, 100% #treni nuovi: 'Ora si va avanti tutti nella grande… - romadailynews : Zingaretti: Rivoluzione ferro, 100% #treni nuovi: 'Ora si va avanti tutti nella grande… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Roma – Nicola, Presidente della Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto in occasione della firma del nuovo contratto di servizio tra Regione Lazio e Fs. “Oggi e’ una giornata importante per i cittadini e per i pendolari. Perché si fa un altro salto in avanti importante per la qualità del servizio su. Che ci porta davvero finalmente la ‘’ di cui si parla da tanto tempo. Già oggi l’83 per cento deidel Lazio e’ nuovo. Con questo contratto puntiamo al 100 per cento dicon oltre un miliardo di investimenti, con alcune grandi novità tra cuitutti aperti al trasporto di biciclette. Tutti con un livello di qualità sulla sorveglianza molto avanzato”. “Migliorerà molto anche il numero dei posti per i pendolari e per alcune tratte sara’ una- ha ...