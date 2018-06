Yonghong Li lascia il Milan? Niente bonifico per l' aumento di capitale | sarà Elliott a

Yonghong h Li lascia il Milan?/ Entro le 17 bisogna versare il bonifico di 32 milioni di euro : Giornata cruciale per Yonghongh Li, proprietario del Milan, che Entro le 17 deve versare 32 milioni di euro . In caso di insolvenza ci sono Paul Singer e Elliott(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Ecco le mosse di Yonghong Li per non lasciare il Milan nelle mani di Elliott : Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport un nuovo socio sarebbe utile anche a frenare l'avanzata di un nuovo 'padrone' cioè Elliott, il fondo americano che al club ha prestato 303 milioni di euro. La ...