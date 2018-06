Xenonauts 2 | il nuovo capitolo del gioco di strategia sci-fi è stato finanziato con

eurogamer

(Di venerdì 22 giugno 2018) La campagna Kickstarter di2 è stata finanziata con successo dopo poche ore dal lancio. Come riporta PCGamer, il progetto richiedeva £ 50.000 e, a quanto pare, ègià raggiunto l'obiettivo, con davanti ancora 29 giorni.In una nota di aggiornamento, Chris England, responsabile dello studio, ringrazia i sostenitori e spiega che ora lo sviluppatore Goldhawk Interactive guarda anche ad altri obiettivi."Stamattina ho avuto preoccupazioni sincere su come andrà questa campagna", ha detto England. "Il mercato dei giochi è diventato molto più affollato da quando abbiamo iniziato a sviluppare i primie Kickstarter non è più una novità per finanziare i giochi".Read more…