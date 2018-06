Windsurf – World Cup Slalom in Portogallo | Bruno Martini undicesimo

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ad un soffio dalla top tenha disputato l’evento di Coppa del Mondo a Viana do Castello in condizioni durissime, che lo hanno coronato tra i top riders della disciplinaIn costante crescita il portacolori del Circolo Surf Torbole, che nella tappa di Coppa del Mondo del PWA (Professionaling Association) appena conclusa a Viana do Castello-, ha conquistato uno splendidoposto finale nellomaschile, dopo 7 impegnativi tabelloni, che lo hanno visto protagonista anche con un quinto posto parziale. “La tappa disputata a Viana do Castello ha rappresentato un evento che non si vedeva da molti anni: abbiamo trovato condizioni di vento molto forte con onda spettacolare nei primi 5 tabelloni di: una situazione divertente, ma anche impegnativa perchè c’è stato vento sui 35-40 nodi. Sono contento e soddisfatto di ...