Wind Summer Festival 2018 | gli artisti big e giovani in gara Ecco quando andrà in TV ed

Wind Summer Festival 2018 come votare i cantanti in gara : Wind Summer Festival 2018 come votare. La kermesse musicale dell’estate italiana si terrà il 22, 23, 24 e 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma. A condurre le quattro serate di musica e divertimento ci penseranno Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Ecco di seguito come votare gli artisti. Wind Summer Festival 2018 come votare i cantanti in gara Saranno assegnati due premi durante il Wind Summer Festival 2017. ...

ANTICIPAZIONI Wind Summer Festival 2018/ presenti Irama - Emma e Fedez : Anche quest'anno ritorna su Canale 5 l'appuntamento con lo show musicale [VIDEO] del Wind Summer Festival 2018 che ormai da diversi anni è diventato una sorta di programma sostitutivo del 'Festivalbar' sulle reti Mediaset. Tanti i cantanti che parteciperanno allo show, che verra' registrato a partire dal 22 giugno in poi in Piazza del Popolo a Roma. Tra questi vi segnaliamo anche la presenza dell'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, ...

Wind Summer Festival 2018 cantanti : artisti e canzoni in gara : Wind Summer Festival 2018 cantanti. Torna anche quest’anno la manifestazione musicale che si terrà il 22, 23, 24 e 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma. A condurre le quattro serate di musica e divertimento ci penseranno Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Ecco di seguito tutti gli artisti e le canzoni in gara. Leggi anche: COME VOTARE | SEGUIRE LA DIRETTA Wind Summer Festival 2018 cantanti: artisti e ...

Wind Summer Festival - con Ilary Blasi inizia l'estate : ecco i nomi dei 60 cantanti che si esibiranno : Manca poco al 'Wind Summer Festival', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, da domani , 22 giugno, a lunedì in Piazza del Popolo a Roma , dalle ore 20.00 - ingresso gratuito, e ...

I cantanti del Wind Summer Festival 2018. In gara tra i giovani la vincitrice di The Voice : Maryam Tancredi Manca poco al Wind Summer Festival, l’appuntamento con la musica dell’estate, da domani (22 giugno) a lunedì in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 - ingresso gratuito) e prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Questi i primi nomi degli oltre 60 artisti italiani e internazionali che si alterneranno nelle 4 serate: J- Ax & Fedez, Bob Sinclar, Annalisa, Malika Ayane, Bianca Atzei, Autogol, Benji & Fede, ...

Ufficiali i primi ospiti del Wind Summer Festival 2018 e i giovani in gara a giugno in Piazza del Popolo a Roma : Sono Ufficiali i nomi dei primi ospiti del Wind Summer Festival 2018, in programma dal 22 al 24 giugno in Piazza Del Popolo a Roma. Sarà ancora una volta il centro storico della capitale ad accogliere la nuova edizione del Wind Summer Festival che verrà trasmesso in quattro appuntamenti a luglio su Canale 5, in prima serata. Spazio al rap e al pop ma anche al genere trap. Spazio agli ex talent, di ogni ordine e grado, e agli artefici di ...

Come votare per il Premio 105 del Wind Summer Festival con Ermal Meta - Irama - Benji e Fede e gli altri : Tutte le istruzioni su Come votare per il Premio 105 del Wind Summer Festival, con tanti ospiti e 6 giovani pronti a contendersi il titolo di singolo dell'estate. Anche quest'anno, Radio 105 è media partner dell'evento e ha già messo a disposizione una piattaforma di votazione nella quale sarà possibile scegliere il proprio brano preferito. Tra le 10 canzoni più votate, sarà Radio 105 a scegliere il brano migliore per consegnare il Premio ...

Premio 105 e cast del Wind Summer Festival - da Irama a Ermal Meta ed Emma : Il cast del Wind Summer Festival è finalmente ufficiale. Come prevedibile, saranno numerosi gli artisti a calcare il palco dell'evento trasmesso da Piazza del Popolo, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. La produzione torna nelle mani di Fascino dopo un anno sabbatico, mentre rimane stabile la collaborazione con F&P Group di Ferdinando Salzano. Gli artisti chiamati a partecipare si contenderanno la ...

Wind Summer Festival 2018 : date e cantanti presenti a Roma in Piazza del Popolo : L’estate Romana si ritrova ad ospitare un evento musicale coinvolgente e che fa ballare tutti quanti: il Wind Summer Festival 2018. Scopriamo le date, i cantanti presenti e la location, che sarà ancora una volta Piazza del Popolo. Wind Summer Festival 2018: date ufficiali e location dove si svolgerà La cornice che farà sfondo al Wind Summer Festival 2018 è la splendida Piazza del Popolo a Roma. Qui i conduttori dell’evento dirigono le danze per ...