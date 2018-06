WhatsApp | come trasferire chat da Android a iOS

WhatsApp - la truffa ai correntisti Unicredit : come difendersi - rischi tutti i tuoi risparmi : L'ultima rovinosa truffa su WhatsApp colpisce i correntisti di Unicredit: molti di loro, negli ultimi giorni, sono stati raggiunti via chat da qualcuno che invitava ad inserire i propri dati per accedere alla piattaforma di home banking. Una vera e propria truffa, il cosiddetto phishing. La regola d

WhatsApp - ecco le videochiamate fino a quattro persone : come scaricare la novità : WhatsApp ha annunciato il lancio di una nuova funzione che consentira' di effettuare videochiamate di gruppo. Non solo notizie riguardanti tentativi di truffe [VIDEO], quindi, per la più diffusa applicazione di messaggistica gratuita, ma anche il rilascio di nuove funzioni destinate ad accrescere il gia' notevole successo del robottino verde. Ad oggi, le videochiamate di gruppo sono gia' possibili per un gruppo limitato di utenti, ma presto ...

WhatsApp : finalmente disponibili le videochiamate di gruppo - ecco come attivarle : Da oggi è disponibile una funzionalita' attesissima da tutti gli utenti di Whatsapp: la videochiamata di gruppo. Si è parlato per molto tempo della possibilita' che esse venissero introdotte, fino alla conferma ufficiale arrivata nel corso della conferenza F8 per gli sviluppatori. Sfortunatamente, ancora pochi dispositivi sono in grado di accogliere la funzionalita', scopriamo insieme come fare per attivarla. [VIDEO] Videochiamata per le chat di ...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su WhatsApp : ecco come : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un video ...

Come utilizzare WhatsApp senza una scheda SIM : due semplici modi : Whatsapp rimane la più popolare app di messaggistica e di chiamate vocali per Android e iOS. Tuttavia, per funzionare, normalmente è necessario connettersi al numero della scheda SIM sullo smartphone. Per fortuna, ci sono almeno due modi per usare Whatsapp senza una scheda SIM. Ovviamente, entrambi questi metodi richiedono il download dell’app di messaggistica sul dispositivo, tramite il Google Play Store o direttamente dal sito Web ...

Come creare chat false su WhatsApp e Facebook : Con la crescente diffusione dei social network nella società moderna aumentano anche gli utenti che, per scherzo o per necessità, cercano dei modi per creare delle chat false su WhatsApp e Facebook, così da poter ridere tutti insieme oppure per creare una situazione che non esiste (può sembrare strano, ma è così). Se sei tra […] Come creare chat false su WhatsApp e Facebook

WhatsApp : come bloccare il download automatico per risparmiare spazio : Whatsapp è da sempre stata caratterizzata dalla condivisione di file multimediali come immagini e foto tramite chat, sia singola che di gruppo. Una delle funzioni più apprezzate dai due miliardi di utenti in tutto il mondo, ma anche una delle funzioni che comportano un grosso problema, eccessivo spazio di archiviazione occupato. Per evitare che i file, ora possono essere di qualunque tipo e dimensione, vadano ad occupare lo spazio di ...

WhatsApp - come bloccare contatti sconosciuti : WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, con oltre 1,5 miliardi di persone che lo utilizzano su base mensile. Non dobbiamo stupirci, dunque, se di tanto in tanto ci capiterà di ricevere messaggi WhatsApp da sconosciuti o, quanto meno, ...

WhatsApp : come leggere e inviare messaggi senza mostrarsi online : Whatsapp aggiunge funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. Tra le diverse funzioni aggiunte ce ne sono diverse che consentono di leggere i messaggi senza mostrati online e senza cambiare data e ora dell’ultimo accesso. come leggere messaggi Whatsapp senza mostrarsi online Non occorre attivare la Modalità aereo, basta attivare il Widget di Whatsapp che ...

WhatsApp : come leggere messaggi senza mostrarsi online : Whatsapp aggiunge funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. Tra le diverse funzioni aggiunte ce ne sono diverse che consentono di leggere i messaggi senza mostrati online e senza cambiare data e ora dell’ultimo accesso. come leggere messaggi Whatsapp senza mostrarsi online Non occorre attivare la Modalità aereo, basta attivare il Widget di Whatsapp che ...

Come tradurre messaggi WhatsApp : Se fino a pochi anni fa, l’uso di traduttori automatici era appannaggio della più visionaria fantascienza, l’introduzione di tool sempre più raffinati ed intuitivi ha reso molto più semplice l’approccio alle lingue straniere nei più disparati ambiti. Ecco così che tradurre messaggi WhatsApp, Messenger o Skype è diventato un vero gioco da ragazzi. Nella guida che segue, in particolar modo, vedremo Come sia possibile tradurre ...

GIF WhatsApp iPhone : come inviarle : Inviare GIF WhatsApp su iPhone nel tempo è diventato via via sempre più facile. Se negli anni passati era necessario trovare dei veri e propri stratagemmi, adesso è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo a permetterlo in maniera ufficiale. Nonostante questo, non a tutti gli utenti è molto chiare come inviare GIF WhatsApp da iPhone. La procedura, seppur semplice, necessita di alcune spiegazioni e noi ve le ...

Come creare chat false su WhatsApp e Facebook : Con la crescente diffusione dei social network nella società moderna aumentano anche gli utenti che, per scherzo o per necessità, cercano dei modi per creare delle chat false su WhatsApp e Facebook, così da poter ridere tutti insieme oppure per creare una situazione che non esiste (può sembrare strano, ma è così). Se sei tra […] Come creare chat false su WhatsApp e Facebook

WhatsApp - inviare messaggi più velocemente? Come fare Video : 2 Oramai WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica istantanea, è utilizzata in tutto il mondo e dalle fasce d'eta' più disparate. Ma la novita' che introduce WhatsApp non è solo quella di inviare messaggi scritti e vocali, ma è essenzialmente quella di inviare immagini e foto, sempre in modo totalmente gratuito. Nel corso del tempo, WhatsApp ha modificato spesso [Video] questa sua prerogativa per andare incontro alla ...