Volvo S60 | solo motori ibridi e turbo benzina per la nuova berlina ' born in the Usa'

Volvo – Presentata la berlina sportiva S60 costruita negli Stati Uniti : Volvo Cars lancia la nuova berlina sportiva S60, la prima Volvo costruita negli Stati Uniti Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha presentato oggi in anteprima mondiale la nuova berlina sportiva media di lusso S60 presso il suo primo stabilimento statunitense di Charleston, nella Carolina del Sud. La nuova unità produttiva di Charleston è stata inaugurata ufficialmente oggi. L’evento che abbina il lancio della ...

Volvo - Gli svedesi saltano Ginevra - la S60 debutterà negli Usa : La Volvo non sarà presente all'edizione 2019 del Salone di Ginevra. stata la stessa casa svedese a confermare la notizia, diramando un breve comunicato stampa in cui sottolinea l'intenzione di organizzare eventi dedicati per il lancio di nuovi prodotti e servizi.La S60 debutta in fabbrica a Charleston. La Volvo punta a creare un maggior contatto con il cliente e di ottenere maggiore attenzione da parte dei mezzi di informazione dando vita a ...