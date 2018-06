Volley | Nations League 2018 | Italia-Russia | azzurri per l’impresa! Occhi della tigre

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Russia (22 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 22 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Al PalaPanini di Modena andrà in scena una partita cruciale per le ambizioni degli azzurri, costretti a vincere per continuare a rimanere in corsa e sperare nella qualificazione alla Final Six della prestigiosa competizione internazionale. Si preannuncia un incontro molto intenso ed equilibrato, una super sfida a viso aperto tra due delle ...

Volley - Nations League : Italia-Russia. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita (22 giugno) : Venerdì 22 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Di fronte al caloroso pubblico del PalaPanini di Modena, gli azzurri vanno a caccia di un’impresa contro i Campioni d’Europa: serve assolutamente una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, reduce da due weekend complicati, riabbraccia Ivan ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - la corsa riparte contro la Russia. Sfida stellare ai Campioni d’Europa - bisogna ruggire : L’Italia continua a sperare nella difficile qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile ma per sperare di raggiungere l’obiettivo deve infilare tre vittorie consecutive nell’ultimo weekend di gare al PalaPanini di Modena. Si incomincia venerdì 22 giugno (ore 20.30) contro la Russia, i Campioni d’Europa che hanno già conquistato 9 vittorie in questo torneo e hanno già messo una seria ipoteca ...

Volley - Nations League 2018 : Modena riabbraccia l’Italia - anticipo di Mondiale. Azzurri contro le corazzate Francia - Russia - USA : servono tre imprese : Questo è il weekend che tutti stavano aspettano, questo è il fine settimana giusto per abbracciare la Nazionale: l’Italia torna a casa e sarà travolta dal pubblico del PalaPanini di Modena, una fiumana riempirà il Tempio della Pallavolo per stringersi attorno agli Azzurri e cercare di trascinarli verso l’impresa in un trittico durissimo, quasi da Mondiale anticipato. I ragazzi del CT Chicco Blengini si giocano la qualificazione alla ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - serve l’impresa a Modena! Tre vittorie da corazzata per la Final Six : Zaytsev e compagni contro Francia - USA - Russia : L’Italia riabbraccia il proprio pubblico, sarà accolta dal PalaPanini di Modena nel weekend del 22-24 giugno e si giocherà il tutto per tutto per cercare una difficile qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri sono fermi al settimo posto con 7 vittorie all’attivo, una in meno del trittico composto da Brasile, Polonia e Serbia: bisognerà superarne almeno una tenendo conto che ci sarà lo ...

La Volleyball Nations League arriva a Modena : le agevolazioni per i possessori di biglietto o abbonamento : “Scopri la magia di Modena anche a tavola!”. arriva a Modena la Volleyball Nations League: ecco i ristoranti dovei tifosi in possesso di biglietto o abbonamento hanno diritto al 10% di sconto Per tutta la durata della Volleyall Nations League, Modena Volley garantisce a tutti i tifosi in possesso di biglietto o abbonamento, il diritto al 10% di sconto su ogni pasto presso alcuni ristoranti, importanti partner gialloblù. Di seguito l’elenco di ...

Volley - Nations League quinta tappa : l'Italia incontra Russia - Francia e USA : La Nazionale italiana di Pallavolo si appresta ad affrontare la quinta e decisiva tappa della Nations League [VIDEO], competizione che ha sostituito quest'anno la World League. Il calendario consegna all'Italia tre partite complicate contro Russia venerdì 22 giugno, Francia sabato 23 giugno e USA domenica 24 giugno. I tre incontri si disputeranno a Modena, con gli azzurri che potranno contare sul sostegno dei propri tifosi. Rai Sport ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Modena. Tornano Zaytsev e Giannelli - out Juantorena : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la quinta tappa della Nations League 2018 che si disputerà al PalaPanini di Modena dal 22 al 24 giugno. Gli azzurri affronteranno Russia, Francia e USA cioè le prime tre formazioni in classifica generale: servono tre vittorie per sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. RiTornano Ivan Zaytsev e Massimo ...

Volleyball Nations League femminile – Il Presidente Cattaneo elogia le azzurre : Volleyball Nations League femminile: il bilancio del Presidente Cattaneo Si è conclusa la scorsa settimana la Volleyball Nations League della nazionale femminile italiana e, mentre gli azzurri nel week end riceveranno il calore del pubblico di Modena, per il Presidente federale Pietro Bruno Cattaneo è tempo di bilanci: “Sono convinto che il percorso delle azzurre sia stato assolutamente positivo, anche se come è ovvio c’è il dispiacere di non ...

Volleyball Nations League – “Le tue scarpe al centro” : l’Azimut Modena invita i tifosi ad aderire all’iniziativa : “Le tue scarpe al centro”. Durante la VNL di Modena porta le tue scarpe usate al PalaPanini. La gomma raccolta verrà riciclata producendo una pavimentazione antitrauma Il materiale ricavato verrà donato al comune di Amandola, colpito dal sisma nel 2016, per la creazione di un nuovo parco giochi. Modena Volley aderisce all’iniziativa regionale “Le tue scarpe al centro”, promosso dall’Area Educazione alla sostenibilità di Arpae ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia esplode e cresce - mina vagante ai Mondiali. Egonu star - rivelazione Pietrini e gioco scoppiettante : L’Italia può essere la grande mina vagante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Questo è il verdetto più importante che ci ha lasciato la Nations League: le azzurre possono assolutamente rivestire un ruolo da protagoniste durante la rassegna iridata che si disputerà in Giappone a ottobre, hanno tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli e togliersi delle soddisfazioni anche perché non hanno quasi nulla da invidiare alle ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia esplode e cresce - mina vagante ai Mondiali. Egonu star - rivelazione Pietrini e gioco scoppiettante : L’Italia può essere la grande mina vagante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Questo è il verdetto più importante che ci ha lasciato la Nations League: le azzurre possono assolutamente rivestire un ruolo da protagoniste durante la rassegna iridata che si disputerà in Giappone a ottobre, hanno tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli e togliersi delle soddisfazioni anche perché non hanno quasi nulla da invidiare alle ...

Volley - Nations League 2018 : 12^ giornata - risultati e classifica. Italia settima - serve l’impresa per la Final Six. Crollo Brasile - Serbia super : Si è conclusa la dodicesima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. La corsa verso la Final Six è entrata nel vivo, mancano soltanto tre partite al termine della fase preliminare. L’Italia si trova in settimana posizione e ora è chiamata a un’impresa per strappare i pass per gli atti conclusivi. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica. A Seoul (Corea del Sud) Australia vs Italia 3-1 (27-25; 18-25; ...

Volley - Nations League 2018 : Italia a Modena contro Russia - USA - Francia. Date - calendario - programma - orari e tv (22-24 giugno) : Nel weekend del 22-24 giugno si disputerà l’ultima tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. L’Italia scenderà in campo al PalaPanini di Modena dove affronterà Russia, USA e Francia: un trittico micidiale per chiudere la fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale. Gli azzurri sono chiamati a una vera e propria impresa: vincere tutti gli incontri per continuare a sperare in una complicata qualificazione ...