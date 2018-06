Volley | Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia pronta per l’esordio | gli azzurri sfidano la

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia di Nicoletti - Mingardi e Degradi vuole l’oro! : L’Italia punta alla medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo non può che essere il gradino più alto del podio ma attenzione a non sottovalutare compagini preparate come la Turchia. Le ragazze di Massimo Bellano incominceranno la propria avventura nel ...

Volley – Giochi del Mediterraneo : tre ‘leonesse’ in Spagna : Le Leonesse Di Iulio, Nicoletti e Rivero ruggiranno ai Giochi del Mediterraneo. Le nuove arrivate in casa Millenium saranno protagoniste dell’evento che si terrà in Spagna, due delle quali con la rappresentativa italiana, si aggiunge Jessica Rivero per le padrone di casa Millenium Brescia presente ai prossimi Giochi del Mediterraneo, manifestazione multisportiva cui partecipano le nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo, con tre ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Rossi-Caminati e Zuccarelli-Traballi da medaglia : Prenderà il via giovedì 28 giugno la competizione di Beach Volley in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a partire dal 22 giugno a Tarragona. L’Italia si presenta con una squadra giovane, non senza ambizioni: tre coppie, una maschile, Rossi/Caminati e due femminili, Zuccarelli/Traballi e Gradini/Puccinelli. In particolare nella categoria maschile, l’Italia può puntare ad una medaglia con Enrico Rossi e ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : Prenderà il via giovedì 28 giugno la competizione di Beach Volley in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a partire dal 22 giugno a Tarragona. L’Italia si presenta con una squadra giovane, non senza ambizioni: tre coppie, una maschile, Rossi/Caminati e due femminili, Zuccarelli/Traballi e Gradini/Puccinelli, In particolare nella categoria maschile, l’Italia può puntare ad una medaglia con Enrico Rossi e ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - più di una squadra B. L’obiettivo è vincere : L’Italia sarà la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare la differenza e per imporsi, sulla carta la nostra formazione è tecnicamente più valida rispetto a Francia e Spagna, quelle che teoricamente dovrebbero ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 28 al 30 Giugno si svolgerà il torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’Italia prenderà parte alla competizione con 2 coppie femminili, composte da Agata Zuccarelli e Gaia Traballi e dalle giovanissime Claudia Puccinelli e Alice Gradini, e con una coppia maschile, formata da Enrico Rossi e Marco Caminati. Sarà la spiaggia di L’Arrabassada ad ospitare le gare, che cominceranno il 28 giugno alle 9.00 ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 22 giugno al 1° luglio si disputeranno i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico per vincere la medaglia d’oro in entrambi i tornei di Volley, ci presenteremo con le seconde/terze linee e non dovremo sottovalutare avversarie come Francia e Spagna. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari di ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutte le partite dell’Italia - il calendario completo. Date - programma - orari e tv : L’Italia vuole essere assoluta protagonista nei due tornei di Volley ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone con Grecia e Portogallo, le ragazze se la vedranno con Grecia e Cipro. Poi il tabellone a eliminazione diretta partendo dai quarti di finale. Le nostre Nazionali sono le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli ...

Volley Nazionale Femminile - scelte le 12 per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- Partirà il 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, la rappresentativa azzurra Femminile che dal 22 giugno al 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Questo l'elenco delle 12 atlete ...

Volley Nazionale Femminile - Bellano ha scelto le azzurre per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- L'Italia B partirà mercoledì 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, dove dal 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Il tecnico Massimo Bellano ha diramato l'elenco di 12 atlete ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Nazionale femminile dell’Italia. Giovani rampanti per il bersaglio grosso : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale punta dritto alla conquista del titolo e sembra non avere grandi rivali verso il gradino più alto del podio, le azzurre non devono temere nessuna avversaria e soprattutto questa competizione servirà per dare spazio a qualche ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Azzurri a caccia dell’oro - ci sono Argenta e Balaso : La Nazionale Italiana di Volley maschile è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018 che si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli Azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico anche se non dovranno sottovalutare Spagna e Francia. Ci presenteremo con una formazione B ma che ha tutte le carte in regola per fare la differenza: spiccano l’opposto Andrea ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la nazionale maschile dell’Italia. Una squadra giovane per puntare all’oro : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra nazionale partirà con tutti i favori del pronostico anche se le altre formazioni del Mare Nostrum non devono essere sottovalutate: Francia, Spagna e Grecia sembrano essere le uniche squadre in grado di impensierirci nella corsa verso ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : le convocate dell’Italia. Azzurre a caccia dell’oro - spiccano Mingardi e Nicoletti : La Nazionale Italiana di Volley femminile si presenterà con tutti i favori del pronostico ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Giocheremo con una formazione B, sulla carta comunque superiore a Spagna, Francia e alle altre squadre del Mare Nostrum. Le Azzurre vanno a caccia dell’oro spinte dagli attacchi di Alice Degradi, Camilla Mingardi e Anna Nicoletti ma attenzione anche alle ...