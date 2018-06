Volley Femminile | Giochi del Mediterraneo 2018 L’Italia alla ricerca del primo successo

Volley : A2 Femminile - Aiyana Whitney giocherà a Filottrano : ... dopo aver vinto due titoli NCAA , 2013 e 2014, con la Pennsylvania State University ed essersi laureata nel 2015 in giornalismo e comunicazione nello sport. Nel 2016 ha contribuito al terzo posto ...

Volley : A2 Femminile - Montecchio ingaggia Benedetta Bartolini : ... ora mi sto preparando per gli esami di maturità e dopo comunque non credo di fermarmi, anzi punto ad iscrivermi all'università e credo che sceglierò Economia Commercio come indirizzo di studi anche ...

Volley : A1 Femminile - due centrali per Casalmaggiore : Kakolewska e Mio Bertolo : Casalmaggiore , CREMONA, - Ancora profili importanti in entrata per la Pomì Casalmaggiore che ha presentato oggi , presso la prestigiosa sede dello storico sponsor Apis, Agniezka Kakolewska e Giulia ...

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia di Nicoletti - Mingardi e Degradi vuole l’oro! : L’Italia punta alla medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo non può che essere il gradino più alto del podio ma attenzione a non sottovalutare compagini preparate come la Turchia. Le ragazze di Massimo Bellano incominceranno la propria avventura nel ...

Volley : A2 Femminile - Megan Easy riparte da Conegliano : ... gioca con Villa Cortese, con la quale vince la Coppa Italia; con la nazionale vince sia il World Grand Prix che il Campionato Nordamericano, oltre alla medaglia d'argento alla Coppa del Mondo. Nella ...

Beach Volley World Tour 2018 - Singapore. Ancora derby azzurro al femminile nelle qualificazioni del terzo torneo asiatico : terzo torneo asiatico al femminile e terzo derby azzurro consecutivo nel primo turno delle qualificazioni del torneo 2 Stelle di Singapore che scatta nella notte italiana. Di fronte, come a Tangshan, Barboni/Costantini (vittoriose nella prima sfida diretta) e Perry/Nucete (due volte sconfitte dalle giovani azzurre in qualificazione finora) che alle 4.40 scenderanno in campo per conquistare un posto nel secondo turno dove sono attese ...

Volley : A1 Femminile - Miniuk - giovanissima centrale per Brescia : Brescia- La neopromossa Millenium Brescia guarda ad Est, all'Europa Orientale. Dalla Bielorussia arriva la giovanissima e promettente Julia Miniuk che ultima il reparto dei posti 3. Per lei un ...

Volley : A2 Femminile - S.G.Marignano - con Guasti è ancora linea verde : S.G. MARIGNANO , RIMINI, - ancora un colpo in entrata per S.G. Marignano . Dopo Bianca Mazzotti , proveniente da Mondovì alla corte di Saja arriva Alessandra Guasti. La scorsa stagione all'Anthea ...

Volley : A2 Femminile - la colombiana Coneo rinforza Collegno : Nel tempo libero Amanda ama leggere, ascoltare musica, uscire con gli amici, passare del tempo con la famiglia; è appassionata di sport, oltre che naturalmente di pallavolo, anche di calcio e tennis. ...

Volley : A2 femminile - Trento conferma Roberta Carraro e ingaggia Eleonora Furlan : Nata a San Donà di Piave e cresciuta proprio nella 'cantera' della società veneziana, Roberta vanta nel proprio palmares il prestigioso successo al Campionato del Mondo del 2015 con la Nazionale ...

Volleyball Nations League femminile – Il Presidente Cattaneo elogia le azzurre : Volleyball Nations League femminile: il bilancio del Presidente Cattaneo Si è conclusa la scorsa settimana la Volleyball Nations League della nazionale femminile italiana e, mentre gli azzurri nel week end riceveranno il calore del pubblico di Modena, per il Presidente federale Pietro Bruno Cattaneo è tempo di bilanci: “Sono convinto che il percorso delle azzurre sia stato assolutamente positivo, anche se come è ovvio c’è il dispiacere di non ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : l’Italia esplode e cresce - mina vagante ai Mondiali. Egonu star - rivelazione Pietrini e gioco scoppiettante : L’Italia può essere la grande mina vagante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Questo è il verdetto più importante che ci ha lasciato la Nations League: le azzurre possono assolutamente rivestire un ruolo da protagoniste durante la rassegna iridata che si disputerà in Giappone a ottobre, hanno tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli e togliersi delle soddisfazioni anche perché non hanno quasi nulla da invidiare alle ...

