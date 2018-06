Voglia di Ninja Gaiden? Ecco più di 10 minuti di gameplay per The Messenger

eurogamer

(Di venerdì 22 giugno 2018) Devolver Digital è un nome ormai conosciuto da chiunque apprezzi anche minimamente il panorama indipendente. Si tratta di un publisher che si distingue da anni per giochi dallo stile notevole e per produzioni che per quanto piccole non passano di certo inosservate. Thecorrisponde perfettamente a questa descrizione.L'action/platformer di Sabotage Studio si ispira esplicitamente ae ha deliziato giocatori e critica nel corso del PAX East e dell'E3. Devolver ha deciso si condividere un videoesteso per mostrare la build che era presente all'E3 2018. C'è spazio per delle fasi di tutorial e poi altre più avanzate che mostrano una delle feature chiave di The: passare da grafica a 8-bit a quella a 16-bit in certe sezioni, un elemento davvero spettacolare da vedere.il video:Read more…