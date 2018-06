Vodafone lancia il suo low cost ho

Vodafone lancia “HO” CONTRO ILIAD E FASTWEB/ Offerta a 6 - 99 euro : cosa comprende e come si attiva : VODAFONE, schiera Ho CONTRO ILIAD e FASTWEB: ecco l'Offerta con cui fa “guerra” alla concorrenza. In Italia dunque sbarca un altro operatore low cost. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Anche Vodafone lancia la sua low-cost : arriva Ho per rispondere a Iliad e Fastweb : MILANO - Il motto del nuovo marchio a basso costo di Vodafone è 'ho tutto chiaro', e con il logo 'ho.' parte da subito la commercializzazione dei nuovi servizi, con la presentazione alla rete di ...

Vodafone dovrebbe essere pronta a lanciare VEI in Italia : VEI è il nome di un nuovo operatore virtuale di Vodafone, a cui è stato attribuito il prefisso 379.1 e il cui numero per l'assistenza clienti sarà il 192121

Vodafone lancia la nuova Shake Summer Edition per gli Under 30 : Vodafone è letteralmente scatenata in questi giorni e presenta la nuova Vodafone Shake Summer Edition dedicata agli Under 30.

Vodafone lancia la fibra a 200 mega in 23 nuove città e ripropone la One Special : Vodafone, forte della qualità riconosciuta a livello mobile, continua a spingere sulla linea fissa e oggi annuncia che ben 23 nuove città sono raggiunte adesso dalla fibra fino a 200 mega grazie alla rete TIM in FTTC (VULA).

Vodafone rilancia le offerte Simple e aggiorna il listino smartphone : Vodafone lancia alcune novità, dopo quelle delle scorse ore e riguardanti nuove rimodulazioni, per riproporre un paio di offerte viste alcune settimane fa e aggiornare il listino smartphone.

Wind e Vodafone rilanciano piccole offerte per i già clienti : Wind e Vodafone vogliono essere sempre protagonisti e così rilanciano delle promozioni per i già clienti e delle offerte viste alcune settimane fa, prorogandole per un altro poco di tempo.

Vodafone potrebbe lanciare le offerte Special Minuti 50 Giga e Special 5 Giga Night : Vodafone si starebbe preparando a lanciare due nuovi interessanti piani: stiamo parlando di Vodafone Special Minuti 50 Giga e Special 5 Giga Night