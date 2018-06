Vitamina D | dove si trova e quali benefici assicura

ideegreen

: Avere ossa forti e sane passa anche dalla tavola! E un adeguato apporto di vitamina D è fondamentale per la corret… - Forumsalute : Avere ossa forti e sane passa anche dalla tavola! E un adeguato apporto di vitamina D è fondamentale per la corret… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) LaD siin quantità apprezzabili solo in pochi alimenti. L’olio di fegato di merluzzo è l’alimentosi concentra la maggior quantità diD ma non è semplicissimo includerlo nella propria dieta con una certa frequenza. Altri alimenti ricchi diD che non dovrebbero mancare nella nostra dieta sono il salmone, il tonno e l’aringa. In percentuali inferiori laD è contenuta anche nel latte e nei suoi derivati, nelle uova, nel fegato e nelle verdure di colore verde. Il sole è un’altra importante fonte diD in quanto stimola il nostro corpo a produrne. Ovviamente è però necessario esporsi al sole con le dovute precauzioni, lontano dalle ore più calde e con creme solari protettive. Per altre informazioni:D, alimenti e sole.D: gli effettiE’ importante assumereD per ...