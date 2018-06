Vita da cani | in ufficio

wired

: Storia di Bea e Grace, sempre insieme in vita e nella morte - Corriere : Storia di Bea e Grace, sempre insieme in vita e nella morte - SmileOfIlVolo : RT @faodesign1989: La vita dei cani è troppo breve... Questa è la loro unica vera colpa?????? #goodnight #dog #friends #love - zairah89 : RT @ApinchOfItaly: @wheelchair00 Quando la “vita da cani” è meglio della propria -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il penultimo venerdì di giugno è la Giornata mondiale deiin, organizzata per la prima volta in Gran Bretagna nel 1996 dall’associazione Pet Sitter International, venne esportata negli Stati Uniti e in Canada nel 1999 e poi nel resto del mondo negli anni successivi. L’idea è quella, per un giorno, di mettere in atto una pratica che in un’azienda su cinque è prassi consolidata, ovvero portare il proprio cane sul posto di lavoro. Non solo i grandi colossi come Google e Amazon, in Giappone infatti perfino le piccole realtà lavorative sono inclini a permettere ai padroni di portare con sé il proprio animale domestico. L’idea nacque per combattere “la morte per troppo lavoro” (karoshi), formulata utilizzata nei documenti ufficiali del Paese del Sol Levante per definire i decessi che avvengono per eccesso di stress. Le prime conferme sulla ...