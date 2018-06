“Visto? L’ha annientata” Belen si tradisce e risponde | guai a toccare quell’argomento!

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) Non solo nella puntata d’esordio di Balalika. Anche nella quarta hanno fatto ‘arrabbiare’Rodriguez. L’argentina è nel cast stellare del programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali di calcio e condotto da Ilary Blasi, ormai reginetta di Mediaset, e Nicola Savino. Oltre all’argentina, infatti, lo show vanta anche la partecipazione di Diego Abatantuono, il mago Forest e la Gialappa’s Band per commentare news, curiosità e ultime notizie sulle gare di Russia 2018. Nella prima era stato il Mago Forest a infastidirla. Dopo le consuete battute sul suo fisico da urlo arrivate da più fronti, il comico ha voluto farle provare il Facial Fitness (un attrezzo che si mette in bocca per allenare i muscoli facciali, ndr), ma Belu è andata su tutte le furie. Precisamente dopo questa frase del Mago: “Ma che apertura di bocca hai?”. A quel punto ...