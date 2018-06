Villa San Giovanni | siglato l' accordo tra la Villese e la società bergamasca Atlanta

Nato a Casal di Principe - proiezione del film di Bruno Oliviero a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per Cinema Intorno al vesuvio. : Orario d'inizio spettacoli > ore 21.15 Infoline > 0815967493 Ingressi >Tutte le sere 4 ' e 3 ' con tessera Arci , che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate, ed ...

Babygang ancora in azione : due ragazzi pestati a sangue in Villa Comunale : Castellammare. Baby gang in Villa Comunale, due ragazzi pestati a sangue finiscono in ospedale. Nella tarda serata di sabato due adolescenti, originari della costiera sorrentina, sono stati ...

Calciomercato Inter - sondaggio per Sansone del Villarreal : Un nome nuovo per gli esterni d'attacco per l'Inter. Italiano, da due anni all'estero: è Nicola Sansone, al Villarreal dal 2016 e un profilo Interessante per i dirigenti nerazzurri anche per la ...

Villasanta : nuovo colpo alla Kuota - razziate otto super bici per 30mila euro : La Kuota di Villasanta torna nel mirino dei ladri: tra martedì 12 e mercoledì 13 razziate otto super bici che valgono in totale 30mila euro. I ladri di biciclette , ad alto contenuto tecnologico, sono ...

Melarossa e i suoi esperti testimonial del mangiar sano al Villaggio Coldiretti di Torino : Dal 15 al 17 giugno, in Piazza Castello e ai Giardini Reali, tre giorni di eventi dedicati alla sana alimentazione, allo stare in forma e al benessere. “Melarossa e i suoi esperti testimonial del mangiar sano al Villaggio Coldiretti di Torino” Incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness, agricosmesi, cura della casa con prodotti green, moda e gioielli realizzati con prodotti agricoli di scarto. L’ingresso e la ...

A fuoco il Club Med nel Ragusano - evacuato il Villaggio : turisti scappano in spiaggia Foto : Paura per un incendio che si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano , dove insistono tra l'altro un paio di villaggio turistici: il Club Med e l'ex ...

Nel Villaggio indiano dove il sanscrito è tornato a essere la lingua del popolo : Forse senza saperlo, tanti di noi hanno sentito pronunciare o cantare qualche parola in sanscrito. Basta ricordare, ad esempio, la canzone che l’anno scorso vinse il festival di San Remo, «Occidentali’s Karma». Già trent’anni fa, la cantante Madonna vinse il premio Emmy cantando il famoso mantra pacifista «Om shanti» nella sua «Shanti/Ashtangi». E ...

Eruzione Vulcano Guatemala - le drammatiche foto dai Villaggi di El Rodeo e San Miguel Los Lotes rasi al suolo dai Lahar [GALLERY] : 1/24 ...

Abruzzo : fondi per 200mila euro per opere urgenti di risanamento idrogeologico a Civitaquana - Salle e Villa Celiera : Con specifici provvedimenti, il Genio Civile di Pescara ha disposto l’attuazione di tre interventi, per un importo complessivo di circa 200mila euro, destinati alla realizzazione di opere di consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla S.C. Ginestre-Piano Vanardo nel Comune di Civitaquana (90mila euro), sull’area adiacente il cimitero nel Comune di Villa Celiera (80mila euro) e sulla S.C. Salle Nuova-Salle ...

Risanamento idrogeologico - 200mila euro dal Genio Civile per Civitaquana - Salle e Villa Celleria : Pescara - Il Genio Civile di Pescara ha disposto l'attuazione di tre interventi, per complessivi 200mila euro, per opere di consolidamento dei versanti in frana riguardanti i dissesti sulla strada comunale Ginestre-Piano Vanardo a Civitaquana (90mila euro), sull'area adiacente il cimitero a Villa Celiera (80mila) e sulla strada comunale Salle Nuova-Salle Vecchia in località Le Coste a Salle (30mila). I sindaci dei tre Comuni, in ...

Gli alpini di Monza e Brianza a Villasanta per l'adunata provinciale - FOTO : FOTO A Trento - Saranno quasi duemila gli alpini che dal 2 giugno invaderanno Villasanta per l'adunata sezionale che comprende ben 28 gruppi di penne nere provenienti da tutta la provincia di Monza e ...