VIDEO Nigeria-Islanda 2-0 | Mondiali 2018 | gli highlights della partita | decide la

VIDEO Gol stellare di Ahmed Musa : stop e destro al volo in Nigeria-Islanda. Che rete per le Super Aquile : Ahmed Musa ha segnato un gol eccezionale in Nigeria-Islanda ai Mondiali 2018. L’attaccante africano ha stoppato in area un bellissimo cross di Moses e poi ha calciato al volo in porta portando le Super Aquile sull’1-0. Di seguito il VIDEO del gol di Musa. Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com