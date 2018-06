Video | Il Bambino piange durante il battesimo e il prete gli molla un ceffone

PRETE PRENDE A SCHIAFFI UN BAMBINO AL BATTESIMO/ Video - il don : “Se tu urli - io urlerò più di te” : PRETE PRENDE a SCHIAFFI un BAMBINO al BATTESIMO, Video: il piccolo urla e piange, il parroco si innervosisce e lo schiaffeggia di fronte allo stupore generale dei genitori(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Brasile - Neymar entra nella casa dove viveva da bambino e si commuove : IL Video : tornato e ha già segnato. Anzi, sta spaventando il mondo, quello delle altre 31 nazionali che forse in Russia speravano di non incrociarlo. Rientrato contro la Croazia e gol. Contro l'Austria un'altra magia. Neymar oggi segna e stupisce, ed è pronto a ...

Bambino privo di braccia cacciato da un ristorante Video : Un episodio davvero increscioso si è verificato negli Stati Uniti. Precisamente in Arkansas dove la madre di un Bambino, privo degli arti superiori, ha accusato di discriminazione un ristorante che si è rifiutato di far consumare la colazione a suo figlio con i piedi perché, a detta del direttore del locale, il tutto avrebbe loro creato problemi sanitari. Il Bambino senza braccia è stato così cacciato dal ristorante [Video] perché sarebbe stato ...

Il Video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per salvare un bambino : È un 22enne immigrato del Mali e per il suo gesto di eroismo è stato lodato anche dal presidente francese Macron The post Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per salvare un bambino appeared first on Il Post.

Bambino spara al fratello e lo uccide : credeva fosse una pistola giocattolo Video : Due bimbi residenti in Virginia Usa hanno perso la vita, lo scorso 22 maggio 2018, per incidenti correlati all'uso di armi da fuoco. Gli episodi hanno alimentato il dibattito sulla necessita' di norme più severe, negli Stati Uniti sul reperimento e utilizzo delle armi da fuoco. Il piccolo Tyson Aponte, due anni, è stato ucciso dal fratello [Video] di quattro anni mentre stava giocando. È accaduto martedì mattina nella contea di Louisa. Il ...

Harry Styles in Giappone parla con una fan incinta e le suggerisce un nome per il bambino : “Potresti chiamarlo Harry!” (Video) : Come farsi notare da Harry Styles durante un concerto? Vi sono tanti modi, ma uno su tutti è quello di essere incinta! È quanto accaduto durante lo show di Harry Styles in Giappone, tenutosi giovedì 10 maggio alla Kobe World Hall. Anche durante le date in Giappone del Live On Tour 2018 Harry Styles non si smentisce e trova sempre un pretesto per interagire con il pubblico e rendere indimenticabile ogni serata. In pieno concerto ad Osaka, il ...

Firenze : muore bambino di soli 8 mesi per meningite Video : Firenze - Oggi, 8 maggio 2018 un bambino di soli otto mesi è deceduto [Video] a causa di meningite al nasocomio Meyer della citta' di Firenze. E' accaduto dopo un duro e difficile combattimento con la febbre alta e le difficolta' respiratorie. Il piccolo era stato trasportato in ospedale sabato 5 maggio con il pronto soccorso proveniente dal Mugello. Le sue condizioni di salute si sono presenate subito molto gravi ai medici che lo hanno ...

Giuseppe - chi è il bambino che canta con Ermal Meta/ Video - Amici 2018 : "Ha solo 8 anni e un gran coraggio" : Chi è Giuseppe, il bambino che canta con Ermal Meta sul palco di Amici 17? Il piccolo fan del cantante ha già cantato con lui al Forum di Assago(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:22:00 GMT)

Einar duetta con Ermal Meta e col bambino Giuseppe : Video in Vietato Morire su Canale 5 dopo il Forum di Assago : Einar duetta con Ermal Meta e con Giuseppe nel corso del 5° serale di Amici di Maria De Filippi. Giuseppe è la star del Forum di Assago. Si è esibito durante il concerto di Ermal Meta a Milano ed è la sorpresa di Maria De Filippi per il cantautore che ha apprezzato in modo particolare il duetto col bambino di 8 anni. La storia di Ermal Meta e di Giuseppe ha della magia. Giuseppe è un fan di Ermal e suona alla chitarra un suo brano, il ...

Trapani - strangolato con la cinghia di una borsa : muore un bambino di 2 anni Video : Una tragedia incredibile ed assurda [Video] che ha sconvolto la citta' di #Marsala, in provincia di Trapani, proprio nella giornata festiva dell'1 maggio. Un bambino di due anni è morto strangolato mentre giocava con la cinghia di una borsa, appesa ad una sedia. Un incidente domestico davvero surreale per la dinamica, per l'eta' della piccola vittima e per l'arco di tempo assolutamente breve in cui si è consumata la tragedia. La tragedia di ...

Blitz contro Messina Denaro - 21 arresti «Ha sciolto il bambino nell’acido - bene»|Video : Si stringe il cerchio attorno al capo di Cosa Nostra. In manette presunti affiliati al boss operanti nel Trapanese. Le accuse vanno dall’estorsione all’associazione mafiosa. E spuntano intercettazioni in cui si ricordano Riina e l’uccisione del piccolo Di Matteo