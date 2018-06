VIDEO Francia Perù | 1-0 | | highlights e gol Deschamps | puntiamo al primo posto

VIDEO/ Francia Perù (1-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Francia Perù (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Il gol di Mbappe nel finale del primo tempo qualifica i Bleus agli ottavi nel gruppo C(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:01:00 GMT)

VIDEO Francia-Perù 1-0 - highlights Mondiali 2018 : Mbappé porta i francesi agli ottavi e condanna i peruviani : Francia di misura, per la seconda partita consecutiva. Stavolta è bastato un gol di Mbappé alla squadra di Didier Deschamps per battere il Perù ed assicurarsi la seconda vittoria di Russia 2018. Sei punti in due partite e pass per gli ottavi staccato con il minimo sforzo. Il gol dell’attaccante del PSG ha anche l’effetto di condannare i peruviani all’eliminazione: manca ancora un incontro, ma con zero punti Francia e Danimarca ...

Macron sgrida lo studente/ VIDEO - “Manu? Chiamami signore - imbecille” : cos'è il 18 giugno in Francia : Macron striglia lo studente, Video, “Manu? Chiamami signor presidente e non fare l’imbecille”. Il siparietto in occasione della chiusura della cerimonia ufficiale al Mont-Vale’rien(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:56:00 GMT)

VIDEO/ Francia Australia (2-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone C) : Video Francia Australia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida per il primo turno del girone C dei Mondiali di Russia 2018. Vittoria sofferta per i Bleus.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:24:00 GMT)

Francia vs Australia : 2-1. VAR protagonista - IL VIDEO DI TUTTI I GOAL - Francia - : Sabato 16 Giugno 2018, Francia-Australia 2 a 1 è una partita che entra nella storia del campionato del mondo di calcio. Dopo il silent-check di ieri sera, durante Portogallo-Spagna, la Var oggi entra nella storia dei Mondiali di calcio. Al 12' del secondo tempo di Francia-Australia, l'arbitro ...

Mondiali - Francia-Australia 2-1. Tutto grazie a Var e goal-line technology. Il VIDEO dei goal : Una giovane Francia vince all’esordio del mondiale di russia 2018 grazie e sopratTutto alla tecnologia e nello specifico al nuovo strumento Var. I transalpini si impongono con sofferenza 2-1 all’Australia con rigore di Griezmann e gol dell’ex juventino Pogba. Francia passa in vantaggio grazie al Var Il goal della francia entrerà nella storia visto che si tratta del primo rigore da Var della storia dei Mondiali di calcio. ...