Video di Paul McCartney al Carpool Karaoke con i classici dei Beatles prima del nuovo

(Di venerdì 22 giugno 2018)alci fa fare un salto temporale molto piacevole con la grande musica dei.L'artista britannico è stato ospite dell'ultima puntata del The Late Show with James Corden, con la durata canonica di 20 minuti.Questa volta, è stato l'exa montare sull'insolita auto guidata da Corden per portare musica ma anche momenti di divertimento.Il trattamento non è stato speciale, tanto che James Corden si è comportato come con qualsiasi altro dei suoi ospiti. La puntata è stata registrata il 9 giugno scorso e trasmessa il 21.Troppo pochi i 20 minuti messi a disposizione dalla trasmissione per far entrare tutta la personalità di, che ha comunque intrattenuto il pubblico con alcuni dei grandideicome Drive my car e Let It Be. L'artista ha quindi colto l'occasione per scaldare l'ugola in vista del grande ritorno con ...