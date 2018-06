VIDEO CM IT - Tutti pazzi per Milinkovic-Savic L' agente di Alisson vola in Russia

Ferrari 250 GTO : Sotheby’s mette all’asta l’auto più costosa di tutti i tempi [VIDEO] : La vettura messa vanterà un’incredibile base d’asta pari a 45 milioni di dollari Potrebbe essere venduta all’incanto ad una cifra superiore ai 45 milioni di dollari, considerando la base d’asta di un rarissimo esemplare della Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962 protagonista del video girato dalla famosa Casa d’aste Sotheby’s. Realizzata in soli 36 esemplari costruiti tra il 1953 e il 1964, la 250 GTO è una delle auto più desiderate di ...

Sibilia - sottosegretario all’Interno : ‘Sbarco sulla Luna? Controverso’ Tutti gli scivoloni |VIDEO : L’esponente del Movimento Cinque stelle: «Il ministro Salvini l’ho conosciuto al giuramento, ci siamo scambiati i numeri di telefono».

DIRETTA / Adriatica Ionica Race 2018 streaming VIDEO e tv : tutti in strada! (3^ tappa - Mussolente-Giau) : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2018: info streaming video e tv della 3^ tappa, prevista oggi 22 giugno. Si partirà da Mussolente fino al traguardo posto al Passa Giau.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Il singolo di Justin Bieber e Dj Khaled è Another One? Tutti gli indizi tra foto e VIDEO in studio : In arrivo un nuovo singolo di Justin Bieber e Dj Khaled? Da alcune ore circolano sul web diverse indiscrezioni su una presunta collaborazione tra la popstar canadese e il produttore discografico. Tutto è partito da uno scatto condiviso sul profilo Instagram di Dj Khaled, che lo ritrae insieme a Bieber in quella che sembrerebbe essere a Tutti gli effetti la copertina promozionale di un nuovo brano. La didascalia recita come segue: "Allarme ...

Mondiali di Russia - le partite del 20 giugno. Tutti i VIDEO dei goal di ieri : Il programma di ieri dei Mondiali di Russia 2018 si è aperto alle 14.00 con la sfida tra Portogallo e Marocco. Nel pomeriggio, alle 17, si è svolta la seconda gara del gruppo A tra Uruguay e Arabia Saudita. Per concludere, la partita delle 20 tra Iran e Spagna. Vediamo Tutti i risultati ed i goal delle 3 partite del mondiale. Portogallo vs Marocco: video del goal e azioni salienti Al Luzhniki di Mosca la decide, come sempre del resto, CR7 con un ...

Carlo Dragonetti - il discorso in cinese del 24enne italiano alla cerimonia di laurea che ha conquistato tutti : “Non smettete mai di lottare per i vostri obiettivi” [VIDEO] : Pugliese, 24 anni, da 4 in Cina a studiare relazioni internazionali e international business all’Università Normale di Shanghai. Carlo Dragonetti è diventato una star del web in pochi minuti grazie al suo discorso alla cerimonia di laurea. Scelto tra 36.000 studenti, ha pronunciato il suo discorso, tutto in cinese, con sicurezza ed orgoglio davanti a circa 8.000 persone, tra cui i genitori arrivati dall’Italia. L’ironia, l’entusiasmo e la ...

IGOR IL RUSSO - SELFIE CON PISTOLA E CROCIFISSO/ Spagna - foto e VIDEO : tutti gli spostamenti in bici : IGOR il RUSSO, i SELFIE con la PISTOLA prima di uccidere, foto, Norbert Feher e gli scatti della sua latitanza. Sono stati ritrovati nella Go Pro del killer, una serie di foto e video(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Stranger Things 2 fa incetta di premi agli MTV Movie & TV Awards 2018 : tutti i vincitori e VIDEO delle premiazioni : Quella degli appena trascorsi MTV Movie & TV Awards è stata la serata di Stranger Things 2: la seconda stagione della serie targata Netflix ha fatto incetta di premi, trionfando persino nell'ambita categoria della Miglior serie contro 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish e Riverdale. La serie è poi valsa un premio a Millie Bobby Brown per la Miglior performance in una serie, uno a Noah Schnapp per la Performance più spaventata e un ...

Diretta/ MotoGp Catalogna 2018 - streaming VIDEO SKY e TV8 gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: cronaca e tempi, podio e vincitore del settimo Gran Premio stagionale (oggi 17 giugno)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:38:00 GMT)

Francia vs Australia : 2-1. VAR protagonista - IL VIDEO DI TUTTI I GOAL - Francia - : Sabato 16 Giugno 2018, Francia-Australia 2 a 1 è una partita che entra nella storia del campionato del mondo di calcio. Dopo il silent-check di ieri sera, durante Portogallo-Spagna, la Var oggi entra nella storia dei Mondiali di calcio. Al 12' del secondo tempo di Francia-Australia, l'arbitro ...

FABRI FIBRA/ VIDEO - "Quando sei famoso tutti ti chiedono qualcosa - la fama ti limita!" (Radio Italia live)) : Video, il rapper FABRI FIBRA parla della notorietà e dei suoi risvolti negativi allo show Radio Italia Live, dove sarà un ospite assolutamente gradito.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:42:00 GMT)

DIRETTA / Giro di Svizzera 2018 streaming VIDEO e tv. Tutti in strada! (6^ tappa Fiesch-Gomminswald) : DIRETTA Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv, percorso della 6^ tappa della classica rossocrociata. La corsa oggi andrà da Fiesch fino a Gommiswald, per 186 km.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:53:00 GMT)

PARIGI - ASSALTO POLIZIA LIBERA TUTTI GLI OSTAGGI/ VIDEO ultime notizie : sequestratore arrestato - no feriti : Attacco a PARIGI, uomo armato prende 3 OSTAGGI in centro nel 10mo arrondissement: ultime notizie, Video oprazione di POLIZIA mette fine all'episodio misterioso. "Non è terrorismo"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:20:00 GMT)

The Last of US Part 2 e Destiny 2 I Rinnegati all’E3 2018 Sony - tutti i VIDEO : Si è conclusa la conferenza E3 2018 Sony ed è stata davvero scoppiettante. La casa giapponese sa davvero come colpire al cuore. Da The Last of Us Part 2 a Death Stranding, da Destiny 2 I Rinnegati alla bomba Nioh 2, è stato mostrato davvero parecchio. Scopriamolo insieme. E3 2018 Sony: tutti gli annunci e video Andiamo con ordine, tutti i video possono essere trovati in basso. Per prima cosa vediamo il video gameplay di The Last of Us Part 2. ...