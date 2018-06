VIDEO Brasile-Costa Rica 2-0 | Mondiali 2018 | gli highlights della partita Decidono

VIDEO Il pianto di Neymar in Brasile-Costa Rica! Le lacrime del fenomeno dopo la vittoria : Neymar è scoppiato in un pianto travolgente dopo la vittoria del Brasile sul Costa Rica. I verdeoro hanno dominato la partita ma soltanto nel recupero sono riusciti a spezzare la resistenza dei centroamericani. Il fenomeno ha messo a segno il 2-0 al 97′ e poi ha pianto a diritto al fischio finale. Di seguito il VIDEO delle lacrime di Neymar in Brasile-Costa Rica. Foto: AGIF Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO Neymar si sblocca ai Mondiali 2018 - il fenomeno segna il gol del 2-0 in Brasile-Costa Rica : Neymar si è sbloccato ai Mondiali 2018 e ha segnato il gol del 2-0 in Brasile-Costa Rica. Il fenomeno verdeoro ha giocato una buona partita ma soltanto al 97′ è riuscito a trovare la via della rete arrotondando così il risultato in favore dei sudameRicani. Di seguito il VIDEO del gol di Neymar in Brasile-Costa Rica 2-0.

VIDEO Coutinho salva il Brasile! Gol in pieno recupero contro il Costa Rica ai Mondiali : Coutinho ha salvato il Brasile in pieno recupero ai Mondiali 2018. Dopo aver dominato l'intera partita contro il Costa Rica, i verdeoro erano ancora sullo 0-0 al 90′ allora è servito un colpo di genio per sbloccare il risultato al 91′. I sudameRicani vincono e ipotecano la qualificazione ai quarti di finale. Di seguito il VIDEO del gol di Coutinho in Brasile-Costa Rica 2-0 (la seconda rete è arrivata per mano di Neymar allo ...

VIDEO Tolto un rigore a Neymar con il VAR! Proteste in Brasile-Costa Rica : L'arbitro aveva concesso un calcio di rigore a Neymar durante Brasile-Costa Rica ai Mondiali 2018 di calcio. Le immagini sono però state riviste al VAR e il penalty è stato revocato in mezzo alle Proteste dei verdeoro. Di seguito il VIDEO dell'episodio al 77′ della partita.

VIDEO Brasile-Svizzera 1-1 - highlights Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del pari sorprendente tra verdeoro ed elvetici : Non va oltre l'1-1 il Brasile nel proprio esordio ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. La squadra verdeoro è stata fermata sull'1-1 da un'ottima Svizzera, che non ha rubato nulla, alla Rostov Arena. Non è bastata la magia di Coutinho al 20' a regalare i tre punti ai sudamericani nel primo impegno del gruppo E. Nella ripresa un perentorio stacco di testa di Zuber, al 50', è valso il pareggio agli elvetici che così iniziano con il piede giusto ...

VIDEO Coutinho - gol pazzesco del verdeoro. Brasile-Svizzera 1-0 : Un'autentica delizia. Il gol di Coutinho, nell'esordio del Brasile contro la Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018, è un gesto che vale la pena gustarsi. Tecnica ed intuizione miscelati in un tiro strepitoso del calciatore del Barcellona, autentica prodezza che ha regalato il vantaggio ai verdeoro nella sfida della Rostov Arena. IL VIDEO DEL GOL DI Coutinho: Brasile-Svizzera 1-0