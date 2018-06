Via d’Amelio | Salvatore Borsellino al pm Di Matteo | “Miei familiari ti accusano del

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) “Ti chiedo scusa se qualche mio familiare ti ha accusato di essere coinvolto nel depistaggio Scarantino“. Cosìal pm Nino Di, intervenuto a un’iniziativa pubblica alla Camera del Lavoro di Milano. “Sono sicuro che per quel depistaggio sono altri i magistrati che debbono essere portati a processo. Quindi ti chiedo scusa per le amarezze che ti hanno portato queste incaute affermazioni che sono state fatte da membri della mia famiglia. So che queste amarezze ti hanno portato a declinare l’invito per presentare un libro scritto da ragazzi del movimento Agende Rosse in via d’Amelio. Spero che tu riesca a superare queste remore”, ha continuato il fratello del magistrato ucciso in via d’Amelio il 19 luglio del 1992. Il riferimento diè per la nipote, Fiammetta, figlia di Paolo. “Abbiamo avuto un ...