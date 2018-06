Vertice Ue senza accordo

Singapore - Vertice tra Kim Jong-un e Trump. Pompeo : "Pronti a dare garanzie senza precedenti" : Grandissima attesa per lo storico faccia a faccia tra Donald Trump e Kim Jong-un. A Singapore è tutto pronto per l'evento, che potrebbe avere ripecussioni molto importanti non solo per la penisola ...

Corea del Nord - Tokyo : 'Vertice senza risultati non avrebbe senso' : "Non ha alcun senso organizzare un vertice senza nessuna speranza di ottenere risultati tangibili". Lo ha detto il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, riferendosi alla decisione del ...

Allegri-società - finito dopo 3 ore il Vertice : Max va via senza parlare : Questa mattina a Torino potrebbe nascere la Juve del futuro. Nella nuova sede alla Continassa, alle 9.05 è cominciato il vertice tra il tecnico Massimiliano Allegri, l'a.d. della Juve Beppe Marotta, ...

IRAN - MINISTRO ZARIF : “SENZA ACCORDO NUCLEARE PRONTI AD ARRICCHIRE URANIO”/ UE - presto un Vertice a Bruxelles : ACCORDO NUCLEARE IRAN: MINISTRO Esteri ZARIF, "se salta l'intesa PRONTI ad ARRICCHIRE uranio in dosi massiccie". Rivolta e bandiere Usa bruciate in piazza a Teheran: le ultime novità(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:31:00 GMT)

Xi Jinping-Kim Jong-Un - incontro pace a Dalian/ Vertice Cina-Nord Corea : “nucleare inutile senza minacce Usa” : Kim Jong-Un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: Vertice di pace Cina-Corea del Nord, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:03:00 GMT)

"Senza minacce - il nucleare è inutile". Kim conferma la svolta pacifista in un Vertice a sorpresa con Xi : Nel momento in cui cadono attività "ostili" e minacce alla sicurezza non c'è ragione per la Corea del Nord di essere uno "Stato nucleare". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente Xi Jinping, nel corso di un vertice a sorpresa a Dalian, nel nord-est della Cina. Kim ha auspicato, secondo la Nuova Cina, che Nord e Usa "costruiscano la reciproca fiducia col dialogo" e che le parti prendano "misure regolari e ...