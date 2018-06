Roma : la gestione del VERDE PUBBLICO comunale va anche ai migranti : Dopo bla fantasiosa idea di mettere greggi di pecore a sistemare le aiuole della Capitale, ecco una nuova proposta molto più attuabile. Infatti, per sistemare l’erba ormai incolta per tutta la città visto che i giardinieri assoldati da Roma sono troppo pochi, si ricorrerà al lavoro dei migranti, impegnati così con la loro manodopera. L’assessore alle Politiche sociali e alla scuola, Laura Baldassarre, ha annunciato lo scorso venerdì ...

VERDE. Rocca (FDI) : avviso pubblico per proporre ai privati sfalcio in cambio di fieno : “Non è una battuta ma quanto si evince nell’avviso pubblico di Roma Capitale aperto ai cittadini e alle associazioni per la concessione temporanea delle aree verdi del parco della Valle dell’Aniene e del Parco di Aguzzano per lo sfalcio dell’erba e della successiva raccolta per la stagione primavera estate 2018” lo dichiara in una nota Federico Rocca responsabile romano enti locali Fratelli d’Italia. “Ai vincitori viene ...

Roma : Aperta al pubblico l’area VERDE a Villa Blanc : Roma – E’ stata inaugurata a Roma l’area verde Aperta al pubblico all’interno di Villa Blanc, sede della Luiss Business School, con ingresso da piazza Winckelmann. Il parco, dotato di un campo polivalente per minibasket e pallavolo e attrezzi ginnici, resterà aperto tutti i giorni dall’alba al tramonto. Le parole del Presidente del II Municipio “I cittadini attendevano da tempo questo momento -ha detto la ...

PGT MILANO. PERIFERIE AL CENTRO - MOBILITÀ E VERDE DIFFUSI - CASE IN AFFITTO E QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO. PRIORITÀ E STRATEGIE PER LA ... : Altro obiettivo del piano è creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e favorire la nascita di spazi per l'economia 4.0, accorpando in un'unica categoria produttivo, terziario, ricettivo e ...

Milano. Riapre al pubblico l’area VERDE di via Chiarelli : Ha un lieto fine la lunga storia dell’area verde di 10 mila mq di via Chiarelli, zona Gallaratese a Milano.

'Gestione approssimativa del VERDE PUBBLICO da parte dell'Amministrazione' : Forza Italia dà il benvenuto al nuovo comandante della Polizia Municipale di Piacenza 3 'Sono sindaco non per ambizione personale ma per spirito di servizio' 4 Soglia minima di dieci alunni per ...

VERDE PUBBLICO a Isernia : il Comune cerca un'impresa per gestire il servizio : Pronto l'avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle ditte intenzionate a partecipare alla gara che si svolgerà con la procedura negoziata. La durata del contratto è di due ...