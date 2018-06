Venerdi 22 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Tempio di Zeus - Venerdì 22 Giugno – ore 20 – Parco Archeologico di Selinunte – Gioco di Luci - di notte - sulle colonne del Tempio : Un progetto che vuole essere il prototipo di vivaci incontri tra artisti e ricercatori per creare spettacoli di alto livello culturale e divulgativo. In pratica arrivare alla divulgazione delle ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 22 giugno 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo), suo malgrado, è costretta a revocare l’incarico appena affidato al padre Valerio (Fabio Fulco). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) le starà però vicino e così tra i due l’intesa aumenta… Di turno al garage, Franco Boschi (Peppe Zarbo) farà uno strano e inatteso incontro, potenzialmente pericoloso… Il giorno del pranzo con Manlio ...

Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno : Riguardano il trasporto pubblico di GTT a Torino e quello di ANM e EAV a Napoli The post Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno appeared first on Il Post.

Piacenza e provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 22 a domenica 24 giugno : 1. Il weekend esordisce con un evento di grande richiamo: il primo dei venerdì Piacentini, il Festival COOLturale di Piacenza. Musica, spettacoli, performances artistiche e tanto divertimento in tutto il centro storico, con oltre duecento eventi diffusi, per cinque notti bianche indimenticabili. 2 . Da venerdì a domenica Eataly ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata 472 (seconda parte) e 473 di Una VITA di venerdì 22 giugno 2018: Felipe dice a Liberto che presto sarà chiaro se la donna morta a Cordoba potrebbe essere Leonor. Teresa sogna Mauro, che la accusa di non averlo mai amato per davvero: Fernando cerca senza successo di rincuorarla… Cayetana impedisce a Teresa di togliersi la VITA. Il giorno dopo, la maestra crede di vedere Mauro uscire dalla chiesa e, sconvolta, si reca ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 22 giugno 2018: Dolores esce spesso e torna tardi la sera; Hipolito scopre che la madre si reca spesso al circo e le chiede una spiegazione, ma si arrabbia. I cittadini di Puente Viejo si stanno impegnando per dare una casa a Rosa e, quando le cose sembrano andare male, è Julieta a trovare una soluzione. Intanto Saul dice a Donna Francisca che lui e Julieta stanno insieme; a quel punto la ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 22 giugno 2018: Katie (Heather Tom) e Wyatt (Darin Brooks) sono stati sorpresi da Eric (John McCook) ed ora sono costretti a svelare che hanno una relazione… Sheila (Kimberlin Brown), per ottenere i suoi scopi, tenta di servirsi del tuttofare di casa Forrester in modo da intromettersi di nuovo nella vita di Eric… Mateo, il tuttofare dei Forrester, è scettico di fronte alle richieste di ...

CATERINA Da venerdì 22 giugno il nuovo singolo 'NON TI HO DETTO MAI' : Tocca a lei, novella Alice, portarci per mano a scoprirlo, il suo mondo. " Una nave in un porto è al sicuro ma le navi non sono fatte per questo. " John A. Shedd Biografia CATERINA Cropelli nasce a ...

Le previsioni del tempo di domani - venerdì 22 giugno : Se pioverà e se no, che alla fine è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni del tempo di domani, venerdì 22 giugno appeared first on Il Post.

Sladana Krstic presenta la sua nuova collezione venerdì 22 giugno@ La Griffe McGallery di Roma : Tra i suoi spettacoli ricordiamo 'Lasciando u segno' e 'Mata Hari'. visualizza altro Condividi Facebook Twitter Google+ LinkedIn Tumblr Pinterest stampa Redazione 20 Giugno Giornata Mondiale del ...

Finale Ligure - venerdì 22 giugno Paolo Giordano presenta il suo ultimo libro alla Fortezza di Castelfranco : Torna al romanzo di formazione Paolo Giordano - dopo aver conquistato una fama fulminea forse effimera con La solitudine dei numeri primi " ma da uomo di scienza prima che di lettere, lo fa con un ...

Michele Placido e il lancio da Piazza Matteotti della sonda Icaro. Venerdì 29 giugno a Udine - Udine 20 : Durante la salita, ogni 5 chilometri circa, si alterneranno gli interventi di scienziati dell'Università di Udine che racconteranno un'esperienza di scoperta dell'universo a cui la scienza non ha ...

Rassegna Altri Mondi. Apertura con l'Orchestra di Porta Palazzo il 23 giugno. Villa Olimpia apre al pubblico nelle serate di venerdì e ... : La magia del mondo delle percussioni travolgerà Villa Olimpia il 24 agosto, con la continua ricerca timbrica dei numerosi strumenti utilizzati dai Percussion Staff, i perfetti sincronismi ritmici, l'...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share (nel dettaglio primo tempo: 6.154.000 – 31.9%; secondo tempo: 7.833.000 – 34.5%; il pre e il post partita: 3.997.000 ...