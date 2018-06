Vela | Kieler Woche 2018 | bene le coppie femminili della classe 470 Alessio Spadoni perde

Vela - Kieler Woche 2018 : risultati altalenanti per gli italiani. Alessio Spadoni 12° nella classe Finn : Seconda giornata di regate a Kiel, in Germania, sede della prestigiosa Kieler Woche. nella classe 470 sono state disputate due prove: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si sono piazzati al sesto e settimo posto, scendendo all’11° in classifica generale, con un totale di 16 punti. In vetta ci sono ora gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem, vincitori di entrambe le regate odierne, con 4 punti, uno in meno degli australiani Mathew ...

Vela - Kieler Woche 2018 : buon inizio per le coppie del 470. Ilaria Paternoster e Sveva Carraro sono quinte : sono iniziate oggi le regate della Kieler Woche, la settimana che celebra la città tedesca di Kiel all’insegna di feste, concerti e soprattutto competizioni velistiche. Quest’oggi sono scese in acqua le classi olimpiche, che si contenderanno il celebre trofeo nei prossimi giorni, in una sorta di prova generale in vista dei Mondiali di Aarhus di inizio agosto. Nella classe 470 hanno cominciato con un terzo e un ottavo posto Giacomo ...