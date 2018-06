Vaticano Pedopornografia | ha confessato Monsignor Carlo Alberto Capella

Vaticano - mons. Capella a processo per pedopornografia/ Ultime notizie - accuse al diplomatico da Usa e Canada : Vaticano , mons. Capella a processo per pedopornografia : prima udienza il 22 giugno dopo l'arresto dello scorso aprile. Ad accusarlo erano stati Usa e Canada .(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Vaticano - rinviato a giudizio monsignor Capella. Ex consigliere di Washington accusato di possesso di pedopornografia : monsignor Carlo Alberto Capella sarà processato dal Tribunale penale della Santa Sede per detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità. Lo ha deciso il giudice istruttore Vaticano che ha rinviato a giudizio l’ex consigliere della nunziatura a Washington “perché il reato contestato riguarda fatti commessi da un pubblico ufficiale, anche se all’estero”, ovvero negli Stati Uniti e in Canada. Norma ...