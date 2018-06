Valeria Rossi Classifica da scalare | ma che feeling con Orietta Berti! Ora o mai più

Valeria Rossi/ Canta "La notte" ma non convince Marcella Bella : "Non è stata precisa" (Ora o mai più) : Valeria Rossi, da Tre parole al talent show la Cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:52:00 GMT)

ORA O MAI PIÙ - RAI 1/ Seconda puntata e classifica : Valeria Rossi e Orietta Berti stupiscono la giuria : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della Seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Valeria ROSSI/ Nuovo duetto con Orietta Berti : giudici divisi a metà! (Ora o mai più) : VALERIA ROSSI, da Tre parole al talent show la cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo Nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:33:00 GMT)

Valeria Rossi a Blogo : "Orietta Berti è come l'Altare della Patria! A Ora o mai più - nessuna rivalità - almeno per adesso!" : Valeria Rossi, la cantautrice nota per il tormentone Tre Parole, è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1 condotto da Amadeus.TvBlog ha intervistato la cantautrice romana a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata. Per quanto riguarda i "maestri", invece, ricordiamo che Valeria Rossi è stata abbinata a Orietta Berti.prosegui la letturaValeria Rossi a Blogo: "Orietta Berti è come l'Altare della ...

Orietta Berti/ La cantante ruba la scena a Valeria Rossi? (Ora o mai più) : Questa sera su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con Ora o Mai più. Orietta Berti torna nei panni di coach per guidare Valeria Rossi verso la vittoria finale.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:17:00 GMT)

Da Le Iene a Ora o mai più. Orietta Berti - Valeria Rossi e quell'intervista doppia di quasi vent'anni fa (Video) : Orietta Berti e Valeria Rossi. Se oggi una è chiamata a rilanciare l’altra all’interno del programma Ora o mai più, il discorso era decisamente diverso diciassette anni fa, quando un’intervista doppia de Le Iene le mise allo stesso livello.Anzi, la regina di ‘Tre parole’ sembrava la rappresentante perfetta della nuova generazione di cantanti, chiamata a raccogliere la staffetta da chi invece pareva avesse il futuro alle spalle.prosegui la ...

Valeria Rossi/ Il duetto con Orietta Berti la mette nei guai... (Ora o mai più) : Valeria Rossi, da Tre parole al talent show la cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:27:00 GMT)

Ricordate sole - cuore - amore? Valeria Rossi torna e va in tv da Amadeus : «Dopo le Tre parole meritavo la rivincita» : sole, cuore, amore. Esplode con queste Tre parole, Valeria Rossi, fenomeno pop dell'estate 2001, in classifica fino ad ottobre, con migliaia di copie vendute. Seguono due album, ma la magia del ...

Valeria Rossi - in coppia con Orietta Berti/ "Come andare in galleria d'arte con Andy Warhol" (Ora o mai più) : Valeria Rossi, dalla notorietà con "Tre parole" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Valeria Rossi - TRE PAROLE/ Video - Sole - Cuore - Amore e... una seconda chance (Ora o mai più) : VALERIA ROSSI, dalla notorietà con "Tre PAROLE" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:27:00 GMT)

PATTY PRAVO/ Massimo Di Cataldo e Valeria Rossi i suoi preferiti? La cantante si sbilancia (Ora o mai più) : PATTY PRAVO, insieme all'amica Loredana Bertè, sarà uno dei tutor di Ora o mai più, il nuovo programma musicale di Amadeus che andrà in onda su Rai 1 da questa sera.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:12:00 GMT)

Valeria Rossi - Tre Parole/ Video - Sole - Cuore - Amore e... successo? (Ora o mai più) : Valeria Rossi, dalla notorietà con "Tre Parole" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Valeria Rossi : età - altezza - marito e peso. Chi è la cantante di ‘’Tre parole’’ : “Dammi tre parole, sole, cuore, amore” era il tormentone che cantava nel 2001. L’abbiamo ascoltata per un’intera estate in radio e in tv, ma che fine ha fatto Valeria Rossi? Nonostante da anni stia lontano dalle scene, la cantante non ha mai smesso di lavorare nel mondo della musica e scrive brani per diversi cantanti. Deve il suo successo al singolo Tre parole, testo scritto insieme a Liliana Richter e Francesco Cabras. Il ...

Amadeus presenta Ora o mai piu' : «Provaci ancora - meteora. Anch'io sono stato dimenticato». In gara da Valeria Rossi ai Jalisse : ROMA - Amadeus torna alla musica. Dall'8 giugno sarà al timone di Ora o mai più, 4 puntate in cui 8 meteore della canzone italiana , Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, ...