"Ritengo che 10obbligatori siano assolutamentee in parecchi casi pericolosi se non dannosi".Lo ha detto il vicepremier Matteoai microfoni di Radio Studio 54. Quanto all'evasione fiscale, ha detto: la Guardia di Finanza ha scovato negli ultimi mesi 12 mila evasori totali, persone sconosciute al Fisco,che non hanno mai compilato mezza dichiarazione dei redditi e non hanno mai pagato un euro di tasse: ora, se uno fa il furbo in questa maniera, ovviamente il suo posto è la galera".(Di venerdì 22 giugno 2018)