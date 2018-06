Vaccini obbligatori per la scuola | cosa prevede la legge

meteoweb.eu

: Salvini, inutili 10 #vaccini obbligatori, tutti i bimbi a #scuola - Agenzia_Ansa : Salvini, inutili 10 #vaccini obbligatori, tutti i bimbi a #scuola - SkyTG24 : Salvini: 10 vaccini obbligatori inutili. Burioni: 'È una bugia' - AlessiaMorani : Oggi la #salvinata è dedicata ai vaccini obbligatori. Ma questo Ministro degli Interni non è meglio che dedichi il… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Eccol’obbligo deiper l’ammissione a: lafirmata dal ministro Lorenzin in 10 punti. Saranno 10 iper l’iscrizione ada 0 a 16 anni, pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori dai 6 anni in poi. E’ inoltre previsto l’obbligo di vaccinazione anche per i minori stranieri non accompagnati. Ipotranno essere prenotati anche in farmacia. Nasce l’Anagrafe nazionale, e vengono promosse iniziative di informazione e comunicazione sulle vaccinazioni. Ecco le principali novità in un Focus Agi 1) Vengono dichiaratee per, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (eta’ 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, dieci vaccinazioni. a) anti-poliomelitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) ...